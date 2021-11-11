Temel Karamollaoğlu Erdoğan'ın yüzüne söylemiş Abdulkadir Selvi açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun görüşmesinin ayrıntılarını Abdulkadir Selvi yazısında aktardı. Erdoğan'ın Saadet Partisi'ni Cumhur İttifakı'na davet ettiğini, Karamollaoğlu'nun da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’n eleştirip "Bu sistem en çok sizi yoruyor" dediği ortaya çıktı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Karamollaoğlu, buluşmayla ilgili “Oldukça olumlu havada geçen bir görüşme oldu” dedi. Cumhurbaşkanlığı kaynakları da görüşmeyi “olumlu” olarak ifade ettiler.

Hürriyet gazetesi Abdulkadir Selvi. bugünkü yazısında 2 saat 20 dakika süren görüşmenin içeriğine dair değerlendirmelerde bulundu.

Karamollaoğlu 3 ana başlıkla gitti

Temel Karamollaoğlu'nun görüşmeye ajandasında 3 ana başlıkla gittiğini belirten Selvi, başlıkların parlamenter sistem önerisi, ekonomik sıkıntılar ve toplumdaki adaletsizlik algısı olduğunu belirtti.

Karamollaoğlu: "Bu sistem en çok sizi yoruyor" dedi

Selvi yazısında şunları ifade etti:

"Karamollaoğlu, daha önce Kılıçdaroğlu,Akşener, Babacan ve Davutoğlu ile görüşerek parlamenter sistem önerisini sunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmeye de parlamenter sistem önerisini götürdü. Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin en çok Erdoğan’a zarar verdiği görüşünde. “Bu sistem en çok sizi yoruyor” dediği ifade ediliyor."

'Karamollaoğlu'nu o sularda görmüyorum'

Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılma olasılığına ilişkin de değerlendirmede bulunan Selvi, "Erdoğan, Saadet Partisi’nin yerinin CHP’nin yanı olmadığını savunuyor. Daha önceki görüşmede de Karamollaoğlu’na bunu ifade etmişti. Dünkü görüşmede de Cumhur İttifakı’na davet etmesi sürpriz karşılanmamalı. Ama gerçekçi olmak lazım. Karamollaoğlu’nu hiç o karasularda yüzer gibi görmüyorum. Sadece bu diyaloğun sürdürülmesi sağlanabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Saadet Partisi’nin Cumhur İttifakı içinde yer alması konusunda samimi buluyorum. Erdoğan sadece oy hesabıyla değil, Türkiye’nin temel meselelerindeki yaklaşımı ile Saadet Partisi’ni CHP ya da HDP ile aynı kulvarda değil, yanında görmek istiyor.

Cumhur ittifakı'na davet etti

Çünkü Erdoğan, 2023’e giderken, “milli ve yerli ittifakı” genişletmek istiyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e de, “HDP ve terör örgütleriyle el ele olmak, milli ve yerli bildiğimiz İYİ Parti’ye hiç uygun düşmeyebilir” diye çağrı yapmıştı. Ama Akşener’e, ”Evine dön” çağrısı sonuçsuz kalmıştı.

Erdoğan "sizin yeriniz burası" mesajı veriyor

Temel Karamollaoğlu’nu AK Parti ile ittifaka yakın görmüyorum. Erdoğan da bunun farkında. Ama Milli Görüş tabanına, “Sizin yeriniz burası. Ben ittifak için elimden gelen gayreti gösterdim” mesajı veriyor. Erdoğan’ın hedefi

hem Saadet Partisi’nin tavanı hem de tabanı" dedi.