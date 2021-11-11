Kalp Yarası'nın Azize'si Şenay Gürler acıların kadını çıktı meğer gercek hayatta
ATV dizisi ‘Kalp Yarası’nda Azize karakteriyle rol alan Şenay Gürler, hayat mücadelesinin 20’lerinde başladığını söyledi: “Lisede babam hastalandı, annem kanser oldu, ikisini de kaybettim. Memurluk yaptım. Eski eşim kızımı benden aldı. Okul okul gezip kızımın izini sürdüm”
Şenay Gürler, yaşadığı zor günleri anlattı. Şenay Gürler, "Lisede babam hastalandı gözleri görmedi. Annem kanser oldu. Küçük yaşta iş hayatına atıldım. Eve bakmam gerekiyordu. Memurluk yaptım. Kendime bakabilmek adına da evlendim. Çocuk sahibi oldum. Ama kızım 1 yaşındayken boşandım" dedi.
Gürler, sözlerine şöyle devam etti: "Ayakta kalmamın en büyük sebebi kızımdır. Boşandığım kişi, bakacak durumum yok diye 6 yaşındayken kızımı benden aldı. Avukat tutacak param yoktu. Bir yıl kızımı bana göstermedi. Ben filmlerdeki gibi okul okul gezerek kızımın izini sürdüm. Gittiğim her okula 'Böyle bir öğrenciniz var mı?' diye soruyordum. En sonunda onu buldum."
"1 yaşındayken boşandık"
Hayat mücadelem 20'lerimde başladı. Lisede babam hastalandı, gözleri görmemeye başladı. Annem kanser oldu. Küçük yaşta iş dünyasına atıldım. Avukatın yanında çalıştım, memurluk yaptım. Kendime bakabilmem için evlilik girdi hayatıma ama kızım 1 yaşındayken boşandık. Arada annemi, babamı kaybettim. Sekreterlik yapmaya başladım.
Erkek kardeşimi güzel sanatlara kaydettirmeye götürdüm, ben de kaydoldum. Sınavı kazanacağımı düşünmüyordum. Ne de olsa çocuklu bir ev kadınıydım ama 9 Eylül Güzel Sanatlar'ı kazandım. Bir yandan da tiyatro yapıyordum. Koşullar zordu. Ama yalnızlığıma, ağlamalarıma, kafamı duvarlara vurmalarıma rağmen hayatımın en değerli dönemleriymiş.