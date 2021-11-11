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Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yakın adamı Yusuf Gulo öldürüldü

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yakın adamı Yusuf Gulo öldürüldü

Suriye’de terör örgütü PKK’nın uzantısı PYD’nin bulunduğu Kamışlı’daki patlamada Abdullah Öcalan’la yakın ilişkisi bulunan Yusuf Gulo ile birlikte 3 kişi öldü. 

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Terör örgütü PKK’ya yakınlığıyla bilinen ANHA’nın aktardığı haberde, Türkiye’ye ait bir insansız hava aracı tarafından bir otomobile saldırı düzenlendiği söylendi ve Yusuf Gulo, Mazlum Mustafa Gulo ve Muhammed Mahmud Gulo’nun öldüğü aktarıldı. 

Ölenler arasında bulunan Yusuf Gulo’nun, terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’la yakınlığı biliniyor. 

Gulo ailesinin Suriye’de terör örgütü PKK’ya destek veren ilk ailelerden biri olduğu belirtiliyor. Yusuf Gulo’nun Suriye’de saklandığı dönemde bizzat Abdullah Öcalan’dan örgütsel eğitim aldığı ifade ediliyor.

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