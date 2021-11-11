Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan flaş EYT açıklaması! Yaşı doldurmadan emeklilik olmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, HDP'li Paylan'a verdiği yanıtta yaş şartı yerine gelmeden emeklilik hakkı kazanılamayacağını belirterek, "Zaten literatürde bu sigorta kolu 'yaşlılık sigortası' olarak adlandırılır" ifadelerini kullandı

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Hükümetin çalışmaları devam eden "ekonomik paket" kapsamında 3 bin 600 ek gösterge talebinin yerine getirilmesi ve uzun yıllardır tartışma konusu olan 'emeklilikte yaşa takılanlar' (EYT) için çeşitli formüller de konuşuluyor. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan dikkat çekici bir yanıt geldi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 26 Ekim tarihinde yapılan 2022 yılı bütçe görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a EYT ile ilgili çalışmaların ne durumda olduğunu sordu.

"Literatürde bu sigorta kolu ‘yaşlılık sigortası’ olarak adlandırılır"

Paylan’ın sorusuna yaklaşık 1 hafta sonra yazılı yanıt veren Oktay, yaş şartı koşulu yerine gelmeden emekli olunamayacağını ifade etti. Oktay EYT’liler ile ilgili ne tür çalışma yapıldığı sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

Bütün modern sosyal güvenlik sistemlerinde emeklilik için gereken şartlardan biri yaştır ve yaş şartı yerine gelmeden emeklilik hakkı kazanılmaz. Zaten literatürde bu sigorta kolu ‘yaşlılık sigortası’ olarak adlandırılır. Bizde de emeklilik için yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartı vardır ve bu şartların hepsi yerine getirilince emeklilik hakkı kazanılır.

Çalışma Bakanı Bilgin: Çalışıyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz pazartesi günü yaptığı açıklamada EYT, 3600 ek gösterge ve asgari ücretin belirlenmesine ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirterek şunları söylemişti:

Önümüzde olan konuların başında asgari ücret geliyor. Bunu çalışıyoruz, 3600'ü çalışıyoruz. Tüm bu konuları içeren kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Maliyetleri ve diğer detayları çalışıp diğer bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelip görüşeceğiz. Karar aşamasına gelince paylaşırız

EYT sorunu nedir?

8 Eylül 1999 günü kabul edilen 4447 sayılı yasa ile işsizlik fonu düzenlemesi devreye girdi. Bununla birlikte emeklilik yaşı kademeli olarak uzatıldı. Düzenlemeyle kabul edilen yasadan önceki yıllarda sigortalı olup iş yaşamına başlayan yüzbinlerce insanın emekli olabilecekleri tarih daha ileri bir zaman atıldı. Emeklilik hakları ileri tarihlere kayan binlerce insan zamanla örgütlenerek seslerini duyurmaya çalıştı.