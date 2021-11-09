Migros market zincirinin 25 mağazasını devralıyor

Migros'un açıklamasında, devir işleminin gerçekleşmesi için Rekabet Kurumu'na başvuru yapıldığı belirtildi. Market zinciri, Ay-Mar'ın Trabzon ve Giresun'da işletilen 25 mağazasını devralıyor.

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Migros'tan KAP'a yapıla açıklama şöyle: Şirketimizin stratejik hedefleri doğrultusunda; Ay-Mar Ticaret Limited Şirketi (satıcı) tarafından Trabzon ve Giresun illerinde işletilmekte olan 25 adet mağazanın kiracılık hakkının ve kira sözleşmelerinin, sabit kıymetleri ile birlikte Şirketimize devri hususunda Şirketimiz ile satıcı arasında devir sözleşmesi imzalanmıştır. Devre konu 25 mağaza içerisinden devir şartlarını yerine getiremeyen mağazaların varlığı halinde, bu mağazaların Şirketimize devri gerçekleşmeyecektir. Söz konusu devir işlemine ilişkin izin alınması için 8 Kasım 2021 tarihinde Rekabet Kurumu'na başvuru yapılmıştır. Devir işlemleri, Rekabet Kurulu'nun izin kararı sonrasında gerçekleştirilecektir.

34 Carrefour mağazasını da almıştı

Migros geçtiğimiz aylarda CarrefourSA'nın Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Hatay, Malatya, Mardin, Şanlıurfa ve Van'daki 34 mağazasının kiracılık hakkını da almıştı.