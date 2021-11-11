CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan samuray kılıçlı vahşete tepki

ATAŞEHİR'de önceki akşam yolda yürüyen mimar Başak Cengiz, kendisini takip eden Göktuğ B. tarafından samuray kılıcıyla katledilmişti. Genç kadının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Çok üzgünüzü, çok öfkeliyiz" dedi.

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İstanbul Ataşehir'de, önceki akşam 19.00 sıralarından çalıştığı işyerinden çıkarak kaldığı otele yürüyen 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz, daha önce tanımadığı Göktuğ B.’nin sokak ortasında samuray kılıçlı saldırısına uğradı. Genç kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

“Çok üzgünüz… çok öfkeliyiz”

Yaşanan bu vahşi cinayet tepki gösterenlerden biri de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Sosyal medya hesabından Başak Cengiz’in fotoğrafını paylaşan Kılıçdaroğlu, altına, “Başak kızım… Çok üzgünüz, çok öfkeliyiz.” notunu düştü.