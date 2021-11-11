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Dünyada ilk! İsrail koronavirüsün varyantına karşı tatbikat yapıyor

Dünyada ilk! İsrail koronavirüsün varyantına karşı tatbikat yapıyor

İsrail, dünyada ilk kez ülkeyi Kovid-19'un ortaya çıkacak yeni varyantlarına karşı hazırlamak için tatbikat düzenleyecek.

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İsrail Başbakanlığı, ülkenin bir sonraki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ne ölçüde hazır olduğunu test etmek üzere bugün bir tatbikat düzenleneceğini duyurdu.

Başbakanlığın 'savaş oyunu' formatında düzenleneceğini açıkladığı tatbikata, bir sonra çıkacak Kovid-19 varyantına verilmesi beklenen 'Omega' adı verildi.

Jerusalem Post gazetesinde yer alan habere göre Başbakan Naftali Bennett, yaptığı açıklamada, "İsrail devleti mükemmel durumda. 4. dalgayı yendik ve Delta'yı geride bırakmanın eşiğindeyiz" dedi.
Bennett, "Dünyanın bazı yerlerinde koronavirüs durumu kötüleşirken, İsrail güvende ve emniyette. Bunu sürdürmek ve günlük rutinlerimize devam edebilmek için nabzımızı yoklamalı ve her türlü senaryoya hazır olmalıyız"ifadelerini kullandı.

Başbakanlığa göre Kudüs'teki Ulusal Yönetim Merkezi'nde düzenlenecek olan tatbikat, Savunma Bakanlığı Sivil Savunma Direktörü Tuğgeneral Moşe Edri tarafından yönetilecek.

Diğer yandan tatbikata; üst düzey yetkililer, bakanlıklar ve çeşitli sektörlerden katılım gösterilecek.

Tatbikatta, salgına karşı sağlık, hukuk, ekonomi, iç güvenlik, seyahat ve iletişim alanlarında ne kadar hazır olunduğu ve toplantıların, karantinanın, etkinliklerin ve turizmin nasıl yönetileceğine ilişkin belirli politikalar değerlendirilecek.

İsrail'de Sağlık Bakanlığı'nın ülkede son 24 saatte yalnızca 475 vaka kaydedildiği ve ağır hastaların sayısının 150'nin altına düştüğünü açıklamasına rağmen uzmanlar kışın başka bir dalganın daha ortaya çıkabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

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