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Elon Musk iş görüşmelerinde bu iki soruyu soruyormuş Okulla ilgilenmiyor

Elon Musk iş görüşmelerinde bu iki soruyu soruyormuş Okulla ilgilenmiyor

Dünyanın en zengin milyarderi Elon Musk'ın iş görüşmelerinde adaylara en çok sorduğu sorunun "Üzerinde çalıştığın en büyük sorun ve onu nasıl çözdüğünden bahset" olduuğu öğrenildi.

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Daily Star gazetesi, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın iş hayatında başvurduğu teknikleri yazdı.

Haberde, Musk’ın mülakatlarda olağanüstü yetenekler aradığı, bunun için her iş görüşmesinde sorduğu bir favori sorusu olduğuna dikkat çekildi.
Adayların hangi okulu bitirip bitirmediğiyle ilgilenmeyen Musk'ın bu soru aracılığıyla doğru söyleyip söylemediğini anladığı belirtildi.
Musk’ın adaylara yönelttiği sorunun, "Üzerinde çalıştığın en büyük sorun ve onu nasıl çözdüğünden bahset" olduğu vurgulandı.

Musk, eğitim düzeyine çok önem vermediğini 2014'te Auto Bild dergisine verdiği röportajda söylemişti.

Musk, söz konusu röportajda, "Herhangi bir üniversite, hatta lise diplomasına bile ihtiyaç yok" ifadelerini kullanmıştı.

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