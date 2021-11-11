Yalçın Dümer evli mi Esra Balamir ve ilk eşi kimdir? Kızı Merve'nin annesi kimdir

Bir dönemim sevilen ve birçok dizide yer alan oyuncusu Yalçın Dümer gözlerden uzak bir yaşam seçti ve setlere uzun süre ara verdi. Özel hayatı ile de merak edilen Yalçın Dümer aslen nereli, kaç yaşında ve kiminle evli? Esra Balamir ile ikinci evliliğini yapan Yalçın Dümer'in ilk eşi Serpil Çakmalı'dır. Merve adında bir kızı vardır.

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Türk televizyonlarının bir döneme imza atmış, birçok dizide rol almış oyuncusu Yalçın Dümer bugün 2. Sayfa'nın konuğu oldu. Özel hayatı ile de merak edilen Yalçın Dümer, 56 yaşında ve İstanbul doğumlu. Ekrem Dümer, Nejla Dümer'in oğlu olan Yalçın Dümer, 2 kez evlilik yaptı ilk eşi serpil Çakmalı ikinci eşi ise Esra Balamir'dir.

Ünlü oyuncu Yalçın Dümer günün en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Demet Akalın ve Alişan'ın sunduğu sabah programının konuğu olan Yalçın Dümer hayatı hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Peki, Yalçın Dümer kimdir? Yalçın Dümer aslen nereli, kaç yaşında? Yalçın Dümer eşi ve biyografisi

Yalçın Dümer kimdir: Yalçın Dümer, 1965 yılında ,İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Yalçın Dümer'in babası oyuncu Ekrem Dümer, annesi Nejla Dümer’dir. Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun olan Yalçın Dümer, konservatuar öğrencisiyken Şehir Tiyatrolarına girdi. Amerika’daki sinema okulunda okuyabilmek için benzin istasyonlarında çalıştı.

1986 yılında yönetmenliğini Başar Sabuncu‘nun yaptığı “Asılacak Kadın” adlı sinema filminde Müjde Ar ile birlikte oynadığı rolde tanınırlığı arttı.

1994 yılında senaryosunu Emine Şenliklioğlu‘nun yazdığı, “Bize Nasıl Kıydınız” adlı sinema filminde Fatma Belgen ile birlikte rol aldı. Sinema, televizyon oyunculuğu derken, sunuculuğa da başladı. İlk olarak ‘‘İşte Müzik, İşte Eğlence”adlı programı sundu.

Ebru Cündübeyoğlu ile birlikte önce ‘‘Çalar Saat”, ardından da ‘‘Sabah Şekerleri” adlı programları sundular. Yalçın Dümer, daha sonra Kanal D‘de “Televole” programını sundu.

1998 yılında “Yaşama Hakkı” adlı sinema filminde Filiz Taçbaş, Erol Taş, Fikret Hakan ile başrolleri paylaştı.

Fanatik ve Fanatik Basket gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı.

Yalçın Dümer eşi kimdir: İlk evliliğini tiyatro sanatçısı Defne Halman ile yaptı. 1993 yılında oyuncu Serpil Çakmaklı ile evlenen Yalçın Dümer, 1995 yılında Serpil Çakmaklı'dan boşandı. İkilinin Merve Dümer adında bir çocukları var. Daha sonra, 1998 yılında, model ve şarkıcı Esra Balamir ile evlenen Yalçın Dümer, 1999 yılında Esra Balamir'den de boşandı. Yalçın Dümer şu an evli değil