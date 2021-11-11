Danıştay Emniyet genelgesini durdurdu! Vatandaşa kamera kaydı izni çıktı

Toplumsal olaylarda vatandaşın kamera kaydı almasını engelleyen Emniyet genelgesine Danıştay'dan durdurma geldi. Nisan ayında yayınlanan genelgede polisin olduğu olaylarda halkın kendi kayıt alması yasaklanmıştı.

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Danıştay 10. Dairesi, toplumsal olaylarında cep telefonuyla video çekilmesinin engellenmesine dair Emniyet Genel Müdürlüğü’nün genelgesini oybirliğiyle durdurdu.

Kararda "Emniyet Genelgesiyle haberleşme hürriyeti kısıtlanmıştır" denilerek temel hak ve hürriyetlerin yalnızca kanunla sınırlandırılabileceği vurgulandı.

Genelgede ne deniyordu?

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın imzasıyla Nisan ayında yayınlanan genelgede, polisleri kaydeden kişilerin engellenmesi ve haklarında adli işlem yapılması gerektiği belirtildi. Karara gerekçe olarak "özel hayatın gizliliğinin ihlali" gösterilerek ve ses ve görüntü kaydı alınmasının, kolluk personelinin görevini yapmasını engellediğinin altı çizilmişti.