BIST 1.642
DOLAR 9,91
EURO 11,38
ALTIN 592,33
HABER /  GÜNCEL

Kulüp dizisinde Raşel kimdir Matilda'nın kızını kim oynuyor?

Kulüp dizisinde Raşel kimdir Matilda'nın kızını kim oynuyor?

Netflix'in yeni Türk dizisi Kulüp yayına girdiği ilk günden büyük ses getirdi. Kulüp dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Yahudi olan Matilda'nın kızı Raşel ile yıllar sonra birleşen hikayesini konu eden Kulüp'te Yahudilerin dini inanışlarına da yer veriliyor. Peki Kulüp dizisinde Matilda'nın yetimhanede büyüyen kızı Raşel kimdir, gerçekte kim oynuyor?

Abone ol

Netflix'te yayınlanan yeni Türk dizisi Kulüp kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi ve kısa sürede büyük beğeni topladı. 6 bölümden oluşan 1. sezonu ile büyük ilgi gören Kulüp dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu da merak ediliyor. Yahudi olan ve hamile kaldığı sevgilisini öldürerek hapse giren Yahudi Matilda'nın afla birlikte hapisten çıkmasını ve yetimhaneye bırakılan kızı Raşel ile yıllar sonra yeniden bir araya gelmesini konu alıyor. Kulüp dizisinin başrollerinde Gökçe Bahadır, Fırat Tanış, Barış Arduç, Salih Bademci ve Metin Akdülger yer alıyor. Dizide özellikle Salih Bademciliğinin oyunculuğu alkış topladı.

Dizide dikkat çeken isimlerden biri de Raşel karakterine hayat veren genç oyuncu Asude Selma Kalebek oldu. Hem oyunculuğu hem de duru güzelliği ile karakterini tam yansıtan Asude Selma Kalebek kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?

Kulüp dizisi Raşel karakteri kimdir: 
Kulüp isimli dizide eski bir mahkumu canlandıran Gökçe Bahadır yani Matilda’nın kızı Raşel karakterine hayat veren isim Asude Selma Kalebek'tir.

Asude Selma Kalebek  kimdir: 18 Haziran 1999, İstanbul doğumlu olan Asude Selma Kalebek Boğaziçi Üniversitesi son sınıf öğrencisidir. Aynı zamanda okulunun haricinde kendisini oyunculuk alanında geliştirmektedir.

Asude Selma Kalebek İstanbul Sahne Sanatları Tiyatrosu’ nda eğitimine devam etmektedir.

Asude Selma Kalebek, İstanbul Sahne Sanatları Tiyatrosundaki sahne çalışmaları yanı sıra 2021 yılında Netfix'in Türk yapımı dizilerinden biri olan Kulüp dizisinin oyuncu kadrosunda yer aldı. Dizide Raşel karakterini canlandırdı.

ÖNCEKİ HABERLER
Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor! 595 lira olan gram altın daha da yükselecek
Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor! 595 lira olan gram altın daha da yükselecek
Kulüp dizisi oyuncuları kimler dizinin konusu nedir Kulüp özeti
Kulüp dizisi oyuncuları kimler dizinin konusu nedir Kulüp özeti
Tekirdağ'da FETÖ operasyonu! 9 zanlı yakalandı
Tekirdağ'da FETÖ operasyonu! 9 zanlı yakalandı
Market çalışanları paylaşmaya başladı! İşte zamlarda gelinen son nokta....
Market çalışanları paylaşmaya başladı! İşte zamlarda gelinen son nokta....
Danıştay Emniyet genelgesini durdurdu! Vatandaşa kamera kaydı izni çıktı
Danıştay Emniyet genelgesini durdurdu! Vatandaşa kamera kaydı izni çıktı
Batman'da ikiz bebekleri sezaryenle alınan Fatma koronavirüsten öldü
Batman'da ikiz bebekleri sezaryenle alınan Fatma koronavirüsten öldü
Dolaman mantarı faydaları afrodizyak etkisi var!
Dolaman mantarı faydaları afrodizyak etkisi var!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz için açıklama
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz için açıklama
Yalçın Dümer evli mi Esra Balamir ve ilk eşi kimdir? Kızı Merve'nin annesi kimdir
Yalçın Dümer evli mi Esra Balamir ve ilk eşi kimdir? Kızı Merve'nin annesi kimdir
Tarihi açılışa çok az kaldı! 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye bu hafta yerleştirilecek
Tarihi açılışa çok az kaldı! 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye bu hafta yerleştirilecek