Çin'den Metaverse açıklaması Sanal evrene izin verecekler mi?

Çinli dev teknoloji şirketi "Metaverse" adlı sanal dünya ortamı hizmetlerinin Çin'in yönetmelikleriyle uyumlu hale getirilirse Pekin yönetimi tarafından Çin'de uygulanmasına izin verileceğini tahmin ettiklerini duyurdu.

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Çin’in piyasa değeri olarak en büyük şirketi Tencent, dün yaptığı açıklamada Metaverse’ün dijital oyun alanında yaratacağı fırsatları sıcak karşıladığını belirtti ancak Metaverse’ün Çin’deki versiyonunun dünyanın geri kalanındakinden farklı olmasının gerektiğini ifade etti.

Tencent Yönetim Kurulu Başkanı Martin Lau, “Kullanıcı deneyimi düzenleyici çerçeveye göre sağlanırsa Çin hükümeti bunun gibi yeni teknolojilerin geliştirilmesine destek verecektir” dedi.

Etkileşimli oyunlar ya da sosyal medyanın “oyun sahası” olarak kullanılması gibi Metaverse fırsatına yönelik “birçok yol” olduğunu dile getiren Lau, “Metaverse fırsatına yaklaşmamızı sağlayacak teknoloji ve kapasiteleri bakımından birçok yapı taşımız var” dedi.

Zuckerberg'in ardından gündem oldu

Facebook’un ismini yakın zamanda Meta Platforms Inc. olarak değiştiren CEO Mark Zuckerberg’in şirketin geleceğini Metaverse’ü inşa etmeye adayacağını açıklamasının ardından yatırımcılar, sanal gerçeklik dünyasının gelişim potansiyelini daha dikkatli incelemeye başladılar.

Microsoft ve Disney de kendi Metaverse teknolojileri üzerinde çalıştığını açıklamıştı.

Tencent’in kendi Metaverse teknolojileri üzerinde çalışan Epic Games’te %40 payı bulunurken, Roblox Corp ile ortak girişimi var.

Tencent’in birimleri arasındaki Çinli popüler sosyal medya ve mesajlaşma uygulaması WeChat, Çin’deki uyugulamaları için Metaverse ile bağlantılı 20’den fazla patent tescili yaptırdı ve üç boyutlu çoklu oyunculu dijital oyunlar üzerinde çalışmakta.

Fakat internetin sıkı bir biçimde sansürlendiği ve yetkililerin Tencent’in de dahil olduğu teknoloji şirketleri üzerinde yoğun baskı kurdukları bir ortamda metaverse teknolojisinin nasıl geliştirilebileceği ve uygulanacağı teknoloji yatırımcıları arasında merak konusu.

Tencent Başkanı Lau ise metaverse’e dair kuralların Çin’de daha farklı olabileceğini kabul etmekle beraber bu kuralların “Metaverse’ün geliştirilmesiyle temelde zıt olmadığını” ifade etti.