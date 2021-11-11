Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Başak Cengiz hakkındaki iğrenç paylaşıma suç duyurusu

Başak Cengiz'in kaldırımda yürürken arkasından yaklaşan Can Göktuğ B. tarafından kılıçla katledilmesini kınayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımının altına hakaret yağdıran kişi için suç duyurusunda bulunuldu.Abone ol
İstanbul'da 28 yaşındaki Başak Cengiz'in kılıçla katledilmesine duyduğu öfkeyi sosyal medya hesabı üzerinden dile getiren CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Çok üzgünüz, çok öfkeliyiz" demişti.
CHP liderinin bu paylaşımını alıntılayan Halil Dede adlı sosyal medya kullanıcısı öldürülen kadına hakaret etti. Kılıçdaroğlu'nun talimatı üzerine avukatı Celal Çelik söz konusu iğrenç paylaşımı yapan şahıs hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.