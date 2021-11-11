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Bursa'da vahşet! Boşandıktan sonra birlikte yaşadığı Nurdan'ı öldürüp ormana gömmüş

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Bursa'da vahşet! Boşandıktan sonra birlikte yaşadığı Nurdan'ı öldürüp ormana gömmüş

BURSA’da 2 çocuk babası Kemal Bulut (31), boşandıktan sonra yeniden bir araya gelip birlikte yaşamaya başladığı Nurdan Budak’ı (26), kendisini aldattığı iddiasıyla tabancayla başından vurup öldürdükten sonra cesedini ormana gömdü. Olayın ardından kaplıcaya gidip bir gün sonra geri dönen, Budak’ın sevgilisine kaçmış olabileceğini söyleyen Bulut çapraz sorguda suçunu itiraf etti.

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Bursa’da, 6 yıl önce evlenen Kemal Bulut ile Nurdan Budak, aldatma iddiasıyla 2019 yılında boşandı. 3 ve 5 yaşlarında iki çocukları bulunan çift, bir yıl ayrı kaldıktan sonra geçen yıl ailelerin de araya girmesiyle barışıp tekrar birlikte yaşamaya başladı.

‘Ne yaparsan yap, deyip gönderdi

Eski eşinin kendisini aldattığını öne süren Kemal Bulut, 2 Kasım günü Budak’ı alıp kayınpederi V.B.’nin iş yerine götürdü. Bulut, “Al kızını benden. Eğer benimle kalmaya devam ederse onu öldüreceğim” dedi. V.B. ise damadını, “Götür ne yaparsan yap. Sonra konuşuruz” diyerek kızıyla birlikte gönderdi.

Öldürüp kaplıcaya gitti

Kemal Bulut, Nurdan Budak’ı Nilüfer ilçesi Hasanağa mevkisine götürerek burada tabancayla başına ateş edip öldürdü. Budak’ın cesedini ormana gömen Bulut, ardından sevgilisi S.T. (27) ve çocukluk arkadaşı olan taksici K.A. (34) ile buluştu. S.T. ve K.A., Bulut’u Balıkesir’in Gönen ilçesine bırakıp Bursa’ya geri döndü. Gönen’de kaplıcaya giden Kemal Bulut, suç aleti silahı da buraya sakladı.

Sevgilisine kaçtığını iddia etti

Gece kaplıcada kalan Bulut, bir gün sonra Bursa’ya döndü. Bu sırada Nurdan Budak’ın ailesi, kızlarına ulaşamadığı için polise giderek kayıp ihbarında bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Budak’ın en son Kemal Bulut ile iletişime geçtiğini belirledi. Emniyete götürülen Bulut ifadesinde, Nuran Budak’ın kendisini aldattığını, bu yüzden aralarının kötü olduğunu, sevgilisine kaçmış olabileceğini söyledi.

Çapraz sorguda itiraf etti

Kemal Bulut’un ifadesi üzerine ekipler, Nurdan Budak ile görüştüğü öne sürülen 2 kişinin ifadelerine başvurdu. Ekipler, Bulut ve diğer 2 kişiyi çapraz sorguya aldı. Polis, Bulut çelişkili ifadeler verince konuyu Cinayet Büro Amirliği’ne devretti. Kemal Bulut, Cinayet Büro ekipleri tarafından yapılan sorguda Nurdan Budak’ı öldürdüğünü itiraf etti.

Ceset çıkarıldı 4 kişi gözaltına alındı

Polisle birlikte Budak’ı gömdüğü yere giden Bulut, cesedin yerini gösterdi. Ekipler cesedi gömüldüğü yerden çıkardıktan sonra Kemal Bulut ile kız arkadaşı S.T., taksici K.A. ve kayınpederi V.B.’yi gözaltına aldı.

Nurdan Budak’ın cesedi Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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