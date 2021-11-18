Doç. Dr. Hakan Akelma'dan aşı çağrısı! "Aşı olmak için yakınınızın ölmesini mi bekliyorsunuz?"

Son 2 ay içinde en az 10 gebe hastayı kaybettiklerini hatırlatan Doç. Dr. Akelma, "Bunların tümü aşısız. Şu anda 2 gebe entübe hastamız var. Onlar da aşısız. Bunlar genç yaşta gebeler. Bu insanları genç yaşta kaybediyoruz. Bazılarında bebek kaybı da var. Bu çok önemli bir noktadır. Bakanlık destekli ciddi adımlar atılması ve gebelerin aşı oranında artış olması gerekiyor. Genel itibarıyla toplumda zaten aşılama düştü fakat kış aylarındayız, bu hastalık henüz bitmedi. Belli bir orana çıkmamız gerekiyor. İl bazında yüzde 75'in üzerine çıkmak gerekiyor. İl bazında yüzde 75'lere çıkmadığımızda, Türkiye genelindeki bu oran yüzde 75-80 olmadığı sürece her gün ölümler yaşayacağız" diye konuştu.