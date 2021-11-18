Naci Bostancı kimdir aslen nereli kaç yaşında? Naci Bostancı eşi ve çocukları

Naci Bostancı'nın AK Parti Grup Başkanlığı görevinden ayrılmasının ardından yerine İsmet Yılmaz geçti. Bu haberin ardından Naci Bostancı merak konusu oldu. Peki Naci Bostancı neden görevinden ayrıldı, yeni görevi ne? Naci Bostancı kimdir, aslen nereli?

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AK Parti Grup Başkanlığı görevinden Naci Bostancı'nın ayrılmasının ardından yapılan kapalı grup toplantısında, bu göreve eski TBMM Başkanı İsmet Yılmaz seçildi. Bu haberin ardından Naci Bostancı merak konusu oldu. Peki Naci Bostancı neden görevinden ayrıldı, yeni görevi ne? Naci Bostancı kimdir, aslen nereli?

Toplantıda, AK Parti Ankara Milletvekili Naci Bostancı, 2023 seçimleri kapsamında AK Parti Genel Merkezi'nde görev alacağı için yeni Grup Başkanı'nın belirlenmesi amacıyla Grup İç Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre seçim yapıldı.

Bostancı'dan boşalan AK Parti Grup Başkanlığına, 241 oy alan AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz seçildi.

Naci Bostancı kimdir: 2 Ağustos 1957 tarihinde Amasya'da dünyaya geldi.

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde, yüksek lisansını ve doktorasını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde sosyal değişme kuramları üstüne verdiği tezlerle tamamladı. 1990 yılında doçent, 1996 yılında profesör oldu.Çeşitli dergilerde makaleleri yayımlandı. Eski ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın siyaset danışmanlığı yaptı. 1989-1991 yılları arasında Kültür Bakanlığı Müşavirliği olarak görev aldı.

Naci Bostancı, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rıza Ayhan'ın başdanışmanlığını ve basın sözcülüğünü yaptı. 1998-2004 yılları arasında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Halka İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Başkanlığını yürüttü.2008-2009 yıllarında Gazi Üniversitesi Rektör Danışmanı, 2009-2011 yılların arasında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı.

TBMM'de Türkiye-Kırgızistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, Türkiye-Kazakistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Genel Sekreteri ve Türkiye-İrlanda Parlamentolararası Dostluk Grubu Üyeliği, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Grup Başkanvekilliği yaptı.

Naci Bostancı, Türkiye'de sosyal değişme ve kimliksel dönüşüm, siyaset tarihi, siyaset bilimi, ikna kuramları, kitle iletişim teorileri, propaganda, ideoloji kuramı, kültürel dönüşüm konularında çalışmalarda bulundu.

1980 öncesindeki siyasi ortamı kendi dünyasından da kesitler sunarak 'Işığın Gölgesi' adlı siyasi romanıyla kaleme aldı.

2011 yılında AK Parti'den milletvekili olan Naci Bostancı, 2021 yılı itibarıyla milletvekilliğini sürdürüyor. 15 Kasım 2021 tarihinde partisinin grup başkanvekilliği görevinden ayrıldı.

1957 doğumlu olan Naci Bostancı, 2021 yılı itibarıyla 64 yaşındadır.Naci Bostancı evli ve iki çocuk babasıdır.Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @nacibostanc, Twitter'da @nacibostanci kullanıcı adıyla yer almaktadır.