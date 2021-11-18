Ağrı'da randevusuz sıra almaya geldi! Memura dehşeti yaşattı

AĞRI Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hasta yakınının saldırısına uğrayan veri hazırlama memuru yaralandı.

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Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün, veri hazırlama memuru Ömer Söylemez, randevusuz sıra almaya gelen hastaya olumsuz cevap verince tartışma çıktı. Bu sırada hastanın yanında bulunan yakını, Ömer Söylemez’e elindeki cisimle saldırıp darbetti. Yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ömer Söylemez, darp raporu alarak şikayetçi oldu.



Hastanede yaşanan saldırı olayıyla ilgili Öz Sağlık İş Sendikası Ağrı İl Başkanı Hakan Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, Ömer Söylemez'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Öz Sağlık İş Sendikası Başkanı Yıldırım, "Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde veri hazırlama personeli Ömer Söylemez, müracaatta hastalara sıra numarası verirken, randevusu olmadan yakınını muayene ettirmek isteyen bir hasta yakını, istediğini elde edemeyince sinsice arkadan yaklaşıp üyemizi elindeki cisimle darbetmiştir. Bu hususta sağlıkta şiddetin hiç bitmeyeceğini ve yaptırımların ağır olmadan son bulamayacağını bir kez daha anlamış olduk. Öz sağlık İş Sendikası olarak üyemizin yanındayız, konunun takipçisiyiz. Aynı zamanda hukukçularımız da konunun yakinen takipçisidir. Ne gerekiyorsa yapılacaktır." dedi.





Sağlık Müdürlüğü'nden kınama

İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada da, "Hangi şartlar altında olursa olsun sizlere hizmet vermek için gece gündüz demeden görevleri başında bulunan sağlık çalışanlarımıza yönelik her türlü sözlü ve fiziksel saldırı, bu kutsal görevi sürdürmekte olan sağlık çalışanlarımızı yaralamakta ve sağlık hizmetinin aksamasına yol açmaktadır. Sağlık çalışanlarımıza yapılan her türlü sözlü ve fiziksel şiddet unsurunu esefle kınıyoruz" denildi.