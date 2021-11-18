İslam Memiş'ten flaş iddia! Bundan sonra görevden alma ve istifaları bekliyorum

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrasında "Bundan sonra görev değişiklikleri ve istifa haberlerini takip edeceğim" paylaşımı yaptı. Memiş'in paylaşımı, Lütfi Elvan'ın istifa edeceği ya da görevden alınacağı iddialarını güçlendirdi...

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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), Kasım ayı toplantısında faizi 100 baz puan indirdi. Böylece faiz yüzde 16'dan yüzde 15'e inmiş oldu. Ekonomistler ve siyasilerden bu karara tepkiler gelmeye başladı. En çarpıcı tepki AA Finans Analisti altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten geldi. İslam Memiş, "Bundan sonra görev değişiklikleri ve istifa haberlerini takip edeceğim" diyerek ekonomi yönetiminde istifa beklediğini duyurdu.

Görev değişiklikleri ve istifa haberlerini takip edeceğim...

Merkez Bankası faiz kararı beklenirken Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın faiz indirimine karşı çıktığı ve faiz indirimi gelmesi durumunda istifa edeceği ya da görevden alınacağı iddia edilmişti. İslam Memiş'in "Bundan sonra görev değişiklikleri ve istifa haberlerini takip edeceğim" paylaşımı iddiaları güçlendirdi.

200 yapıp bitirdim deseydi bundan çok daha iyi olurdu

Teknik analist Tunç Şatıroğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun hepimize. Ücretliler için hayat daha zor" dedikten sonra "150 veya 200 yapıp bitirdim deseydi bundan çok daha iyi olurdu. Daha kötü bir karar ve daha yanlış bir açıklama olmazdı" ifadelerini kullandı.

Enflasyon- Devalüasyon döngüsünün kurdelesi kesildi

Ekonomi yazarı Uğur Gürses, kararın ardından yaptığı paylaşımda, "Kısmen girdiğimiz enflasyon-devalüasyon döngüsünün kurdelesi resmen kesilmiştir." dedi.

Mahfi Eğilmez 'geçmiş olsun' dedi

İktisatçı Mahfi Eğilmez, "Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirerek % 16'dan 15'e düşürdü. Geçmiş olsun." dedi.