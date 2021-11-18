İsmet Yılmaz aslen nereli kaç yaşında eşi ve çocukları kimdir?

Naci Bostancı'nın AK Parti Grup Başkanlığı görevinden ayrılmasının ardından yerine İsmet Yılmaz geçti. Bu haberin ardından İsmet Yılmaz kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve İsmet Yılmaz eşi ve çocukları kimdir soruları merak konusu oldu.

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AK Parti Grup Başkanlığı görevinden Naci Bostancı'nın ayrılmasının ardından yapılan kapalı grup toplantısında, bu göreve eski TBMM Başkanı İsmet Yılmaz seçildi. Bu haberin ardından Naci Bostancı merak konusu oldu. Peki İsmet Yılmaz kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve İsmet Yılmaz eşi ve çocukları kimdir?

Toplantıda, AK Parti Ankara Milletvekili Naci Bostancı, 2023 seçimleri kapsamında AK Parti Genel Merkezi'nde görev alacağı için yeni Grup Başkanı'nın belirlenmesi amacıyla Grup İç Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre seçim yapıldı.

Bostancı'dan boşalan AK Parti Grup Başkanlığına, 241 oy alan AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz seçildi.

İsmet Yılmaz kimdir:

İsmet Yılmaz, 1961 yılında Sivas’ın Gürün ilçesinde doğdu. Gürün Cumhuriyet İlkokulu ve Gürün Ortaokulu’nda öğrenim gördü. İstanbul Haydarpaşa Lisesi’ni bitirdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi (Denizcilik Yüksek Okulu) Makine Bölümü’nden 1982 yılında; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1987 yılında mezun oldu.

İsveç Dünya Denizcilik Üniversitesi’nde “Gemi İşletmeleri Teknik Yönetimi” alanında ve Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalında iki ayrı Yüksek Lisans yaptı.

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk alanında doktorasını tamamladı.