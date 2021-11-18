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İzmir'de köpeğe cinsel saldırı iddiasına gözaltı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
İzmir'de köpeğe cinsel saldırı iddiasına gözaltı

İZMİR'in Bornova ilçesindeki bir taş ocağında bekçilik yapan M.Y., köpeğe cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

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İzmir'de bir taş ocağında bekçilik yapan M.Y., bölgedeki bir sokak köpeğine cinsel saldırıda bulundu. O anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepki çekti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri M.Y.'yi salı günü gözaltına aldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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