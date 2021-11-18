BIST 1.748
DOLAR 11,08
EURO 12,58
ALTIN 656,77
HABER /  EKONOMİ

Sinop'ta 1000 TL’den satışa sunuldu! Altınla yarışıyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sinop'ta 1000 TL’den satışa sunuldu! Altınla yarışıyor

Karadeniz'de son yıllarda az miktarda avlanabilen kalkan balığı, tezgâhlarda kilogramı 250 TL’den satışa sunuluyor. Sinop’ta avlanan 4 kilogram kalkan balığı 1000 TL’den satışa sunuldu.

Abone ol

Sinop'ta denize açılan balıkçıların yüzü, avladıkları kalkan balığıyla güldü. Nadir olarak avlanan kalkan balığı ağlara takılmaya başladı. Kilo fiyatı vatandaşın cepleri yakarken balıkçıların ise yüzünü güldürüyor. Sinop’ta balıkçılık yapan Erdoğan Doğan, mevsimi olmasına rağmen Karadeniz'in en önemli türlerinden kalkan balığının bugünlerde çok az sayıda avlandığını belirterek, “Kalkan zaten son yıllarda az avladığımız balık türleri arasında. Olumsuz hava koşulları da buna eklenince avcılığı iyice düştü. O nedenle bugünlerde fiyatı çok yüksek seviyelerde seyrediyor. Kalkan balığı artık nadir tüketilebilen balık türleri arasında. Genel anlamda herkesin tükettiği bir balık değil. Çünkü pahalı bir balık. Genelde restoranlar satın alıyor. Nadir olduğu için de kıymete biniyor. Bu avladığımız kalkan balığı 4 kilogram. Kilogramı ise 250 TL” dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Her satırı vahşet! Kılıçla öldürülen Başak Cengiz'in otopsi raporu çıktı: Toplam 10 tane...
Foto Galeri Her satırı vahşet! Kılıçla öldürülen Başak Cengiz'in otopsi raporu çıktı: Toplam 10 tane... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Moldova'nın Türk kökenli Ankara Büyükelçisi Croitor Türk yatırımcıları ülkesine davet etti
Moldova'nın Türk kökenli Ankara Büyükelçisi Croitor Türk yatırımcıları ülkesine davet etti
Merkez Bankası rezervleri 127,7 milyar dolar oldu
Merkez Bankası rezervleri 127,7 milyar dolar oldu
Düzce'deki deprem sonrası uyardı: Büyük deprem için uyarı niteliğinde!
Düzce'deki deprem sonrası uyardı: Büyük deprem için uyarı niteliğinde!
İzmir'de köpeğe cinsel saldırı iddiasına gözaltı
İzmir'de köpeğe cinsel saldırı iddiasına gözaltı
İsmet Yılmaz aslen nereli kaç yaşında eşi ve çocukları kimdir?
İsmet Yılmaz aslen nereli kaç yaşında eşi ve çocukları kimdir?
Hepsiburada bilgi teknolojisi altyapısını yeniledi
Hepsiburada bilgi teknolojisi altyapısını yeniledi
Ağrı'da randevusuz sıra almaya geldi! Memura dehşeti yaşattı
Ağrı'da randevusuz sıra almaya geldi! Memura dehşeti yaşattı
Ali Haydar Kaytan'ın öldürülmesi evlat nöbetindeki ailelerin yüreğine su serpti
Ali Haydar Kaytan'ın öldürülmesi evlat nöbetindeki ailelerin yüreğine su serpti
İnternetten bedava maç izleyenlere kötü haber! Artık...
İnternetten bedava maç izleyenlere kötü haber! Artık...
İstanbul'da açlık sınırı 3 bin 150 oldu!
İstanbul'da açlık sınırı 3 bin 150 oldu!