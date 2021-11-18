Her satırı vahşet! Kılıçla öldürülen Başak Cengiz'in otopsi raporu çıktı: Toplam 10 tane...
İstanbul Ataşehir'de Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcı ile katlettiği Başak Cengiz'in ön otopsi raporu çıktı.
Geçtiğimiz hafta İstanbul Ataşehir'de mimarlık eğitimi için Ankara'dan İstanbul'a gelen Başak Cengiz, Can Göktuğ Boz tarafından sokak ortasında samuray kılıcıyla öldürüldü.
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Samuray kılıcı ile dehşet saçan Can Göktuğ Boz önce emniyette, sonra savcılıkta ardından da tutuklanması talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade verdi.
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Boz, tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme ve silahla tehdit suçlarından tutuklandı.
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Öte yandan Sabah'ın haberine göre Cengiz'in ön otopsi raporu çıktı.
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