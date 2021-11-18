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MEB duyurdu 6. ve 10. sınıfların destek kursları başvuru tarihleri

MEB duyurdu 6. ve 10. sınıfların destek kursları başvuru tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), 6. ve 10. sınıflar için destekleme ve yetiştirme kurslarına başvurular 26-29 Kasım'da yapılabilecek.

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Bakanlıktan illere gönderilen yazıda, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında 7. 8. 11. ve 12. sınıflar ile örgün ve açık öğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler için destekleme ve yetiştirme kurslarının açıldığı hatırlatıldı.

Öğrencilerde koronavirüs salgın sürecine bağlı olarak ortaya çıkan öğrenme kayıplarının giderilmesine yönelik 6. ve 10. sınıf düzeyindeki öğrenciler için de destekleme ve yetiştirme kurslarının açılmasının uygun görüldüğü aktarılan yazıda, 6 ve 10. sınıf öğrencilerin e-Kurs modülü üzerinde seçebileceği ders sayısının en fazla 6, haftalık olarak da 18 saate kadar kurs görmelerinin mümkün olabileceği bildirildi.

Yazıda, destekleme ve yetiştirme kurslarının iş akışı paylaşıldı.

Buna göre, kurs merkezi başvurularının alınması ve onaylanması 19-22 Kasım'da yapılacak. Öğretmen başvuruları alınması 23-25 Kasım'da, öğrenci başvurularının alınması ve kurs sınıflarının oluşturulması 26-29 Kasım'da alınacak.

Kurslar, 29 Kasım'da başlayacak.

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