Milli Eğitim Bakanlığından öğretmenler günü uyarısı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 81 il milli eğitim müdürlüğüne resmi yazı yazarak 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde maddi değeri olmayan sembolik nitelikteki hediyeler dışında herhangi bir hediyenin kabul edilmemesini istedi.

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Her sene 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi bazı aileler sınıfta bulunan bütün öğrencilerin velisinden bir miktar para toplayarak hediye alma yarışına giriyor.

Bu sene de aynı hadiselerin yaşanması ve maddi durumu olmayan ailelerin zor duruma düşürülmesi haberleri sonrası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) devreye girdi.

Bakanlık, 81 ilin milli eğitim müdürlüğüne resmi yazı yazarak 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde maddi değeri olmayan sembolik nitelikteki hediyeler dışında herhangi bir hediyenin kabul edilmemesini istedi.