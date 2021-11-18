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GÜBRETAŞ'ın Söğüt Altın Madeni Projesi'nin ÇED raporu onaylandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
GÜBRETAŞ'ın Söğüt Altın Madeni Projesi'nin ÇED raporu onaylandı

GÜBRETAŞ Maden Yatırımları AŞ tarafından Bilecik'in Söğüt ilçesindeki maden işletme ruhsatı dahilinde yer alan Söğüt Altın Madeni Projesi'nin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) onay süreci tamamlandı.

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GÜBRETAŞ'ın Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında onay sürecinin tamamlanmasıyla aralık ayı içerisinde inşaatlara başlanacağı bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bağlı ortaklığımız GÜBRETAŞ Maden Yatırımları AŞ tarafından Bilecik ili Söğüt ilçesi sınırları içerisindeki 82050 nolu maden işletme ruhsatı dahilinde yer alan Söğüt Altın Madeni Projesi'nin gerçekleştirilebilmesi için 25.02.2021 tarihinde Çevresel Etki Değerlendirmesi başvurusunun yapıldığı daha önce duyurulmuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 17 Kasım 2021 tarihinde Söğüt Altın Madeni Kapasite Artışı Projesi ile ilgili olarak 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu' kararı verilmiş olup böylece proje ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) onay süreci tamamlanmıştır. Bu karar sonrasında 2021 yılı aralık ayı içerisinde Söğüt Altın Madeni sahasında inşaat faaliyetleri başlayacaktır."

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