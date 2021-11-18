Çin'den ABD'nin tüm savunma sistemlerini etkisiz kılacak silah

ABD'nin tüm savunma sistemlerini etkisiz kılacak silah olarak nitelendirilen Çin'in hipersonik füzesi hakkında konuşan ABD'li general, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) Çin'in son hipersonik füze testi konusunda 'çok endişeli' olduğunu söyledi.

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ÇİN'in hipersonik silah testini takip eden ABD açıklamalarına bir yenisi eklendi.

Genelkurmay Başkan Yardımcısı Hava Kuvvetleri Generali John Hyten, CBS News'e verdiği özel bir röportajda, "Bu, birçok şeyi değiştirme potansiyeline sahip çok önemli bir yetenek. Ayrıca olası bir nükleer çatışmada ilk kullanılacak silahlar" ifadelerini kullandı.

Silahın Çin tarafından test edildiği belirtilirken Hyteni 'test sırasında füzenin hedefi vurup vurmadığına' yönelik soruya 'yeterince yakın' şeklinde yanıt verdi.