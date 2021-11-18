İngiltere'ye ait F-35'in Akdeniz'e düşmesi Rusya'yı harekete geçirdi

İNGİLTERE'ye ait F-35B savaş uçağının Akdeniz'de rutin operasyon sırasında denize düşmesi Rusya'yı harekete geçirdi. Gelen haberlere göre İngiliz ordusu enkaza Rusya'dan önce ulaşarak jetin bilgilerinin çalınmasını önledi.

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İNGİLTERE'ye ait F-35B savaş uçağı önceki gün HMS Queen Elizabeth gemisinden kalktıktan kısa bire süre sonra Akdeniz üzerindeki rutin operasyonlar sırasında denize düşmüştü. İngiliz pilotun jetten kendini fırlattığı ve durumun iyi olduğu belirtilmişti.

İngiliz Daily Mail gazetesi İngiliz Kraliyet Donanmasının F-35B jetinin enkazına ulaşmak için Rusya ile yarıştığını iddia etti. Uçağın yüksek teknolojisi dolayısıyla olası bir casusluğun önüne geçmek için İngilizler hemen harekete geçmiş.

Savaş uçağında F-35'lerin görülmeden süpersonik hızlarda uçmasını sağlayan çok gizli radar ve sensörler mevcut. Bu yüksek teknolojisi F-35'lerin düşman sahasında 'hayalet' biçimde uçmasını ve istihbarat toplamasını sağlıyor.

Daily Mail, uçağın enkazının İngiltere-ABD ortaklığında gerçekleştirilen bir operasyonla bulunduğunu kaydetti.