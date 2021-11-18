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Türkiye'den Ege Denizi için Navtex ilanı yayımlandı

Türkiye'den Ege Denizi için Navtex ilanı yayımlandı

Türkiye, Ege Denizi için Navtex bildirisi yayımladı. Navtex bildirisinde Semadirek ve Limni adalarının 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiğine ve atış sahasına girildiğinin altı çizildi.

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Türkiye, Ege Denizi için Navtex bildirisi yayınladı. Bildiride Semadirek ve Limni adalarının 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiğine dikkat çekildi.

22 Kasım'da yürürlükten kaldırılacağı belirtilen bildiride şu ifadeler yer aldı:

Navtex'te yer verilen mesajlar
"1. Limnos Navtex istasyonu tarafından 17 Kasım 2021'de yayınlanan la02-198/21 numaralı Navtex mesajı ile Semadirek ve Limni adalarının 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir.

2. Limnos Navtex istasyonu tarafından 17 Kasım 2021'de la02-198/21 mesaj numarası ile yayınlanan saha, Türk Deniz Kuvvetleri için İzmir Navtex istasyonu tarafından daha önce ia29-0540/21 numarası ile yayınlanmış atış sahası ile çakışmaktadır.

Türkiye den Ege Denizi için Navtex ilanı #1

3. İzmir Navtex istasyonu tarafından Türk Deniz Kuvvetleri için yayınlanmış olan ia29-0540/21 numaralı mesaj yürürlüktedir.

4. Seyir emniyeti açısından denizcilere duyurulur.

5. Bu bildiri 22 Kasım 2021, saat 14.01'de yürürlükten kaldırılacaktır."

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