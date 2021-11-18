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Türkiye 18 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 18 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 357 bin 223 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 22 bin 234 kişinin testi pozitif çıktı, 226 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 119 milyon 29 bin 798'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 18 Kasım 2021 Perşembe günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 223 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 22 bin 234 kişinin testi pozitif çıktı, 226 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 29 bin 538 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Halkımızdan salgınla mücadelenin şartlarına uymasını; ertelenen, zamanı gelen dozları hemen yaptırmasını istiyoruz. Sağlık camiamızdan aşı kararsızlarını aydınlatmak için destek, tüm medyadan aşı için kamu iletişimi hizmetinde daha fazla ısrar bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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