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Edin Visca için flaş takas teklifi

Edin Visca için flaş takas teklifi

Trabzonspor için Medipol Başakşehir'de forma giyen Edin Visca ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Boşnak sporcu için bordo-mavili kulüp, takas teklifinde bulundu.

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Süper Lig'de ara transfer döneminin başlamasına daha uzun süre olmasına rağmen Trabzonspor şimdiden eksik bölgeler için girişimlere hız verdi.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, Gervinho'nun sezonu kapatması nedeniyle bu hücum bölgesine deneyimli bir isim isteyen teknik direktör Abdullah Avcı'nın gönlündeki isim ise eski öğrencisi Edin Visca. Avcı'nın gönlünden bunlar geçerken, Visca transferiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Visca ayrılmak için izin istedi!

Her fırsatta hocası Abdullah Avcı ile çalışmak istediğini söyleyen, bu düşüncesine açık bir şekilde dile getiren Edin Visca, Başakşehir yönetiminden ara transfer döneminde takımdan ayrılmak için izin istedi.

Trabzonspor ile görüştüğünü söyleyen Visca'ya daha önce izin vermeyen İstanbul ekibinin Boşnak kanat oyuncusunun kararlı tutuma karşısında yumuşadığı öne sürüldü. Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Başakşehir yönetiminin de Visca'ya karşılık Yusuf Sarı'yı talep etti.

Medipol Başakşehir Yusuf Sarı'yı talep etti!

A Milli Takıma da seçilen Yusuf'un gitmesine bordo-mavili kurmayların sıcak baktığı, bu takasın önümüzdeki günlerde resmiyete döküleceği ifade edildi. 2020 yılından bu yana Trabzonspor formasını giyen 22 yaşındaki Yusuf Sarı'nın sezon sonunda sözleşmesi bitiyor.

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