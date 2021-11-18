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Ankara'da 3 katlı binada patlama sonrası göçük meydana geldi 2 ölü 4 yaralı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Ankara'da 3 katlı binada patlama sonrası göçük meydana geldi 2 ölü 4 yaralı

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde 3 katlı bir binada patlama meydana geldi. Patlama ile birlikte binanın mutfak bölümlerinde göçük oluşurken 2'si ağır 6 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Enkazda arama çalışmaları sürerken Ankara Valisi Vasip Şahin, "Enkazdan çıkarılan Irak Türkmeni bir baba ile kızı hastanede hayatını kaybetti" açıklamasında bulundu.

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ANKARA'nın Keçiören ilçesi Kızlarpınarı Caddesi üzerindeki 3 katlı bir binada saat 22.30 sıralarında patlama meydana geldi. Patlama ile birlikte binada yangın çıkarken çökme de meydana geldi. Çevrede panik ve korkuya neden olan patlamanın ardından çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ekibi ile Başkent Gaz görevlileri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin ilk müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Yangının söndürülmesi ardından ekipler bina içine girdi. Yapılan ilk incelemede 3 katlı binanın tüm katlarındaki mutfak bölümlerinde patlama meydana geldiği ve patlama ile birlikte de çökme oluştuğu belirlendi. İtfaiyenin çalışmasıyla binada kalanlar da tahliye edildi. Enkazda başka kişilerin olabileceği ihtimaline karşı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Irak Türkmeni baba ile kızı hastanede hayatını kaybetti

Ankara Valisi Vasip Şahin, en son yaptığı açıklamada, "Enkazdan çıkarılan Irak Türkmeni bir baba ile kızı hastanede hayatını kaybetti" dedi.

Vali Vasip Şahin, ilk açıklamasında LPG sıkışması sonucu patlama meydana geldiğini belirterek, "Teknik ve detaylı inceleme ile patlamanın sebebi belirlenecek. Durum netleşince daha detaylı bilgi verilecek. 6 yaralımız var" ifadelerini kullanmıştı.

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