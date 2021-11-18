Ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi parçalı ay tutulması saat kaçta?

son yüzyılın en uzun Tam Ay tutulması ve son 580 yılın ise en uzun Parçalı Ay tutulması olarak bilinen parçalı ay tutulması bu gece 18 Kasım'ı 19 Kasım'a bağlayan gece yaşanacak. Parçalı ay tutulması tam 3 saat 28 dakika sürecek. Parçalı ay tutulması Türkiye'den görülmeyecek. Peki ay tutulmasının burçlara etkisi nedir?

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Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi? Parçalı ay tutulması için geri sayım başladı. Burçları etkileyen ve 19 Kasım'da olması beklenen Ay tutulması son yüzyılın en uzun Tam Ay tutulması ve son 580 yılın ise en uzun Parçalı Ay tutulması olarak biliniyor. Peki, 19 Kasım Ay Tutulması Türkiye'den görülecek mi?

Dünya 18 Kasım'ı 19 Kasım cuma gününe bağlayan gece son yüzyılın en uzun Tam Ay tutulması ve son 580 yılın en uzun Parçalı Ay tutulmasına tanık olacak. Ay'ın yüzde 97'sinin Dünya'nın gölgesinde kalacağı tutulma 3 saat, 28 dakika ve 23 saniye sürecek.

Parçalı ay tutulması nedir: NASA, 19 Kasım'da gerçekleşecek Ay tutulmasının süre itibarıyla son yüzyıl tarihine geçeceğini açıkladı. Bu yıl ikinci kez meydana gelecek olan Ay tutulması, Dünya’nın Ay ile Güneş arasında bir noktada bulunması sonucu, Ay’ın Dünya’nın gölge konisinin içerisinde kalması ile gerçekleşiyor.

Tutulma esnasında Ay’ın Dünya etrafındaki yörüngesi ile Dünya’nın Güneş etrafındaki yörüngesinin arasındaki açı nedeniyle Ay, Dünya’nın tam gölge konisine girmeyebiliyor. Bu durum ise Parçalı Ay tutulması olarak isimlendiriliyor.

Ne kadar sürecek: NASA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Ay'ın yüzde 97'sinin Dünya'nın gölgesinde kalacağı tutulma, 18 Kasım ile 19 Kasım arasına gerçekleşecek. 3 saat, 28 dakika ve 23 saniye sürecek Ay tutulması son yüzyılın en uzunu olarak kayda geçecek. Ayrıca bu süre son 6 yüzyılın da en uzun Parçalı Ay tutulması olacak. Daha önceki en uzun süren tutulma 2018'de gerçekleşmiş ve 1 saat 43 dakika sürmüştü.

Nerelerden görülebilecek: Türkiye'den izlenemeyecek olan Tam Ay tutulması en net şekilde Kuzey Amerika'dan takip edilebilecek.

Kuzey Amerika'da Güneş doğumundan önce kalkanlar bu tarihi anı en iyi şekilde izleme fırsatına sahip olacaklar. Ayrıca Batı Amerika'da yaşayanlar ise yine Güneş doğumundan önce Ay tutulmasının en karanlık haline şahitlik edebilecek.

Tam Ay tutulması, Alaska, Pasifik Okyanusu, Yeni Zelanda, Batı Avrupa ve Doğu Avustralya ile Japonya‘dan izlenebilecek.