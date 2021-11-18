Kemal Kılıçdaroğlu: Başörtülü bakan konusunda şüpheniz olmasın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında helalleşme çağrısının seçim stratejisi olup olmadığı sorusuna yanıt verirken, iktidara gelmeleri durumunda ise başörtülü bir kadının bakan olabileceğini ifade etti.

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Geçtiğimiz günlerde CHP lideri Kılıçdaroğlu, Türkiye tarihindeki olaylarla ilgili yaptığı helalleşme çağrısıyla gündemi değiştirdi. Bu hamlenin seçim stratejisi olduğu konuşulurken Kılıçdaroğlu iddialara bizzat cevap vererek, "Hatadan dönmek erdemdir. Geçmişe takılıp, kalma değil helalleşme. İstiyoruz ki çocuklarımız böyle acılar yaşamasın. 'Bazıları da bu bir strateji mi?' diyor. Hayır efendim bu bir strateji değil." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV'de Muharrem Sarıkaya moderatörlüğünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Hatadan dönmek erdemdir"

Helalleşme mesajından sonra gündemi değiştiren Kemal Kılıçdaroğlu, seçim stratejisi iddialarına yanıt verdi. Amacının oy devşirmek olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "İnsanlar yaptıkları hataları kabul edebiliyorlarsa aslında bu bir erdemdir. Hatayı görüyorsunuz, yanlış olduğu pek çok çevre tarafından ifade ediliyor, siz de kabul ediyorsanız hatadan dönmek erdemdir. Olağanüstü gelecek perspektifi çizmemiz gerekir. Geçmişe takılıp, kalma değil helalleşme. Acısı ve tatlısıyla pek çok olay yaşadık. Önceki yüzyılda bu ülkede gencecik çocuklar idam edildi, başbakanlar, bakanlar idam edildi. Darbeler oldu, bütün bunları yaşadık, istiyoruz ki çocuklarımız böyle acılar yaşamasın. Çocuklarımıza güzel bir Türkiye bırakabilirsek olağanüstü olacak. 'Bazıları da bu bir strateji mi?' diyor. Hayır efendim bu bir strateji değil." diye konuştu.

CHP Lideri, iktidara gelmeleri durumunda yapacaklarına dair çarpıcı bir açıklama yaptı. Programda yer alan gazetecilerden Nihal Bengisu Karaca, Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Biz iktidara gelirsek liyakate sahip olmak koşuluyla elbette başörtülü bir çevre bakanı olur, elbette bir adalet bakanı olur diyebiliyor musunuz?" diye sordu.

"Başörtülü bakan konusunda endişeniz olmasın, göreceksiniz"

"Bu konuda en ufak bir endişeniz olmasın." diyerek sözlerine başlayan Kılıçdaroğlu, "Bunu da bir tarafa yazın göreceksiniz." şeklinde cevap verdi.

"Göreceksiniz, en ufak bir şüpheniz olmasın. Hem söyleyip hem yapmamak samimi durmamak demektir. Benim temel özelliğim söylediklerimin arkasında durmamdır. Ben samimi bir insanım. Bu olay beni dahi aştı. Toplumun her kesimi bu olayı tartışmanın dışına çıkarmış durumda. Biz geleceğe yaraları kaşıyarak değil daha güzel bir gelecek inşa edelim diyorum. Yaralar hala açık, ama yapacağız. Çocuklarımız, geleceğimiz için yapacağız. Bir tarafa yazın, gazetecisiniz.

Devlet yönetimindeki temel kural liyakattır. Bir doktoru getirip Merkez Bankası Başkanı yapamazsınız. Tıp fakültesinde dekan yapabilirsiniz. İnşaat mühendisini tarımla ilgili alanda görevlendiremezsiniz. En son iktisatçılar küçük ayrımlarda işbölümüne giden ülke gelişmiş ülkedir tanımı yapıyor. Bizde şu anda Merkez Bankası fiyat istikrarını sağlayan bir kurum olmaktan çıkmış durumda. Fiyat istikrarı görevi Merkez Bankası'na verilmiş durumda. Ama bu görevi yapamıyor. Merkez Bankası'na müdahale ediliyor."