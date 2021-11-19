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Estetik için İrlanda'dan İstanbul'a geldi! Yürüyerek girdiği hastaneden ölüsü çıktı

Estetik için İrlanda'dan İstanbul'a geldi! Yürüyerek girdiği hastaneden ölüsü çıktı

İRLANDA'da kuaförlük yapan 40 yaşındaki Kemal Güneş, bir dizi estetik ameliyat için İstanbul’a geldi. Güneş, saç ekiminin ardından girdiği yağ aldırma ameliyatında hayatını kaybetti. Ameliyata katılan 3’ü doktor 14 kişi ifade verdi.

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Evli ve 3 çocuk babası Kemal Güneş, İrlanda’da kuaförlük yapıyordu. Saç ektirme, burun estetiği ve yağ aldırma ameliyatları için İstanbul’a gelerek Şişli’deki bir tıp merkeziyle anlaştı. Yapılan saç ekiminin ardından geçen cumartesi günü saat 16.00 sıralarında yağ aldırma ameliyatına girdi. Ameliyat sırasında fenalaştı ve kalbi durdu. Ameliyat ekibinin müdahalesi ile yeniden hayata döndürülen Kemal Güneş, merkeze çağırılan bir ambulansla özel bir hastaneye götürülürken yolda kalbi yine durdu.

Anestezi doktoru yok!

Özel hastanede yapılan bütün uğraşlara rağmen hayata döndürülemeyen Kemal Güneş hayatını kaybetti. Özel hastane görevlileri polisi arayarak olayı haber verdi. Savcılık ‘taksirle öldürme’ suçlamasıyla soruşturma başlatırken polis, ameliyata katıldıkları öne sürülen doktorlar A.M.U. (38), S.C. (55) ve anestezi doktoru D.B.’nin (48) de arasında bulunduğu 14 kişinin şüpheli ve tanık olarak ifadesini aldı.

Adım listede var ama ameliyata girmedim

İddiaya göre, Kemal Güneş, saç ektirdikten sonra diğer Estetik ameliyatları olmak istememiş ancak tıp merkezinde ikna edilerek ameliyata sokulmuştu. Kemal Güneş’e anestezi uyguladığı öne sürülen doktor D.B.’nin emniyetteki ifadesinde, adının ameliyat listesinde yer almasına rağmen, kendisinin ameliyata girmediğini, hastayı görmediğini, o saatlerde tıp merkezinde bile olmadığını söylediği öne sürüldü.

Ailesi İrlanda'dan geldi

Kemal Güneş’in ölümünün ardından ailesi apar topar İrlanda’dan İstanbul’a geldi. Ailesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki incelemenin ardından cenazesini aldıkları Kemal Güneş’i memleketleri Tunceli’de toprağa verdi. Ailenin ameliyata katılan sağlık ekibinden şikâyetçi olduğu, polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

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