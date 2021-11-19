Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı! Nota verildi

BULGARİSTAN'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimlerine Türkiye'nin müdahale ettiği iddiaları üzerine Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Bulgar elçiye nota verildi...

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14 Kasım 2021 tarihinde Bulgaristan'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimlerine, Türkiye'nin müdahale ettiği ve Bulgaristan'ın içişlerine karıştığı iddiaları ve Sofya Büyükelçisi'nin Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı'na çağırılması üzerine, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisini dün saat 22.30'da Dışişleri Bakanlığı'na çağırdığı öğrenildi.

Seçmenlerin yönlendirildiği iddiaları reddedildi

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bulgaristan Büyükelçisi'ne, Türkiye'nin Bulgaristan seçimleri çerçevesinde Türkiye'de oy kullandırılması konusunda her türlü işbirliğini yapmış ve gerekli kolaylığı göstermişken, seçmenlerin resmi makamlarca yönlendirildiği ve içişlerine karışıldığı iddialarının reddedildiği bildirildi.

Büyükelçi'nin davet edilmesi kabul edilemez

Büyükelçiye, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi'nin Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı'na çağırılması ve bu tür temelsiz ithamların Bulgar makamlarınca gündeme getirilmesinin; Bakanlık tarafından yadırgandığı, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği üyesi Bulgaristan'ın Türkiye'deki Bulgaristan vatandaşı seçmenlerin en temel hakkını kullanmasına yönelik olarak tepki göstermesinin kabul edilemez olduğu ifade edilerek, bunun bir garabet olduğu vurgulandığı öğrenildi.

Büyükelçiye Nota verildi

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Büyükelçi'ye, Türkiye'nin ve Türkiye'deki oy kullanımının Bulgar iç siyasetinde suiistimal edilmemesinin beklendiği ifade edilerek, bu hususları içeren bir Nota verildiği aktarıldı. Ayrıca, Sofya Büyükelçiliği önünde yapılan uygunsuz gösteri ve davranışlara ilişkin tepkinin de dile getirildiği belirtildi.