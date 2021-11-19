Merkez Bankası neden faiz indirdi? Cumhurbaşkanlığı kaynakları sebepleri tek tek açıkladı

Merkez Bankası 100 baz puan faiz indirdi, dolar tarihi rekor kırdı. Faiz indirim kararına tekiler çığ gibi artarken Cumhurbaşkanlığı kaynakları faiz indiriminin nedenlerini açıkladı. İşte Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına göre faiz indiriminin nedenleri...

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Merkez Bankası'nın dün faizi 16'dan 15'e indirmesinin ardından dolar 11.30 Türk lirasını geride bırakarak tarihi rekor kırdı. Muhalefet ve ekonomistlerden bu karara tepki yağarken, Merkez Bankası'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan istediği için faiz indirdiği belirtildi. Cumhurbaşkanlığı kaynakları faiz indiriminin nedenlerini açıkladı. İşte Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'a konuşan Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının açıklamaları...

- Faiz indirimi politikasının nedenlerini Cumhurbaşkanlığı’ndaki üst düzey kaynaklara sordum. Yanıtları madde madde şöyle:

Hükümet ortaya çıkan faturayı göğüsleyecek, acı reçete uygulanacak

- Hükümet faiz indirimiyle ortaya çıkan faturanın farkında. Bu fatura göğüslenecek. Bir anlamda acı reçete şimdi uygulanacak.

- Başlıca nedeni erken seçim olmaması. 2023 seçimlerine kadar ana hedef yatırımları arttırmak, işsizliği azaltmak ve alt gelir grubunu rahatlatmak olacak.

2023 seçimlerine yüksek faiz, yüksek enflasyon ve işsizlikle gidilmeyecek

- İktidar, 2023 seçimlerine yüksek faiz, yüksek enflasyon ve yüksek işsizlik oranlarıyla gitmek istemiyor. Yatırımları arttırarak, işsizliğin azaltılması amaçlanıyor.

- Bu politikanın seçilmesinde bazı ekonomik verilere güveniliyor.

Büyüme ve ihracat rakamlarına güveniliyor

- Bu verilerin başında büyüme geliyor. Türkiye ekonomisi, 2021’in ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21.7 büyüdü. Yıl sonunda ise çift haneye kadar çıkabilecek bir büyüme tahmini yapılıyor.

- Diğer veri, ihracat rakamları. İhracat ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20.2 artışla 20.8 milyar dolar oldu. Ocak-ekim döneminde ise ihracat geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında yüzde 33.9 artarak 181.8 milyar dolar oldu.

“Ekonomi yönetilemiyor” algısı psikolojik

- Hükümet aynı zamanda dünyada genel ekonomik tablonun da sorunlu olduğuna dikkat çekiyor.

- Kaynaklar Türkiye’de “ekonomi yönetilemiyor” yönünde bir algı oluşturulmaya çalışıldığını iddia ediyor. Bunun da “psikolojik” olduğu iddiasında.

Merkez Bankası'nın rezervleri korundu

- Son olarak Merkez Bankası’nın rezervlerinin de korunduğu belirtiliyor.

Cumhurbaşkanlığı’ndan üst düzey kaynaklar, faiz indirimi politikasını bu maddelerle gerekçelendiriyor. Bir buçuk yılda hükümet hedeflerine ulaşabilecek mi, göreceğiz. Ancak öyle ya da böyle, 2022 yılının zor geçeceğini söylemek yanlış olmayacaktır.