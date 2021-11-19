BIST 1.758
DOLAR 10,89
EURO 12,37
ALTIN 650,19
HABER /  DÜNYA

Göçmen krizinde yeni perde 3 bin kişilik konvoy yola çıktı

Göçmen krizinde yeni perde 3 bin kişilik konvoy yola çıktı

Meksika'nın Guatemala sınırından yola çıkan yaklaşık 3 bin kişilik yeni göçmen kafilesi, ABD sınırına ulaşmak için yürüyüşe başladı.

Abone ol

Meksika basınında çıkan habere göre, ülkelerindeki şiddet, işsizlik ve yoksulluk gibi sorunlar nedeniyle daha iyi bir hayat kurmak için ABD'ye ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenler yola çıktı.

Çoğunluğu Orta Amerikalı olmak üzere sayılarının 3 bin civarında olduğu tahmin edilen kafile, güvenlik önlemlerine rağmen önce başkent Meksiko'ya, sonrasında bir şekilde ABD'ye varmak istiyor.

Kafileye eşlik eden STK temsilcisi Luis Rey Garcia Villagran, göçmenlerin açlık ve hastalık tehdidi ortasında tehlikeli bir yolculuk gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, Meksika Ulusal Göç Enstitüsü yetkililerinden kafileyle diyalog kurmasını istedi.

Hedef ABD

Uzun yıllardan bu yana Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda düzensiz göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

İçişleri Bakanlığı Göç Politikası Birimi'ne göre, Meksika, Ocak- Eylül ayları arasında 190 binden fazla belgesiz göçmeni tespit etti, bunlarından 74 bin 300'ünü ise sınır dışı etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Osmanlı'yı da böyle yıktılar
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Osmanlı'yı da böyle yıktılar
Ay tutulmasının boğa burcuna etkileri Hande Kazanova boğa burcu yorumları
Ay tutulmasının boğa burcuna etkileri Hande Kazanova boğa burcu yorumları
Parçalı ay tutulması koç burcuna etkileri neler 2021 parasal konulara dikkat
Parçalı ay tutulması koç burcuna etkileri neler 2021 parasal konulara dikkat
Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı! Nota verildi
Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı! Nota verildi
Estetik için İrlanda'dan İstanbul'a geldi! Yürüyerek girdiği hastaneden ölüsü çıktı
Estetik için İrlanda'dan İstanbul'a geldi! Yürüyerek girdiği hastaneden ölüsü çıktı
Boş bir arazide boğazını kesip vücudunu delik deşik etti! Katilin saklandığı yere bakın
Boş bir arazide boğazını kesip vücudunu delik deşik etti! Katilin saklandığı yere bakın
Şırnak'ta askeri aracın kaza yapması sonucu yaralanan asker şehit oldu
Şırnak'ta askeri aracın kaza yapması sonucu yaralanan asker şehit oldu
Ankara'da 3 katlı binada patlama sonrası göçük meydana geldi 2 ölü 4 yaralı
Ankara'da 3 katlı binada patlama sonrası göçük meydana geldi 2 ölü 4 yaralı
Ay tutulması saat kaçta ne kasar sürecek Türkiye'de nereden izlenecek?
Ay tutulması saat kaçta ne kasar sürecek Türkiye'de nereden izlenecek?
Ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi parçalı ay tutulması saat kaçta?
Ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi parçalı ay tutulması saat kaçta?