Ay tutulmasının boğa burcuna etkileri Hande Kazanova boğa burcu yorumları

Son yüzyılın en uzun tam ay tutulması dün gece gerçekleşti. 3 Saat 28 dakika süren ay tutulması Türkiye'den izlenmedi. Peki ay tutulmasının burçlara etkisi ne oldu. Hande Kazanova boğa burcunun ay tutulmasından nasıl etkileneceğini yazdı. İşte ay tutulmasının boğa burcuna etkileri

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Dünya 18 Kasım'ı 19 Kasım cuma gününe bağlayan gece son yüzyılın en uzun Tam Ay tutulması ve son 580 yılın en uzun Parçalı Ay tutulmasına tanık oldu. Ay'ın yüzde 97'sinin Dünya'nın gölgesinde kalacağı tutulma 3 saat, 28 dakika ve 23 saniye sürdü. Peki ay tutulmasının boğa burcuna etkileri ne oldu, boğa burçları ay tutulmasından nasıl etkilenecek? İşte Hanze Kazanova'nın boğa burcu yorumu

Parçalı ay tutulması nedir: NASA, 19 Kasım'da gerçekleşecek Ay tutulmasının süre itibarıyla son yüzyıl tarihine geçeceğini açıkladı. Bu yıl ikinci kez meydana gelecek olan Ay tutulması, Dünya’nın Ay ile Güneş arasında bir noktada bulunması sonucu, Ay’ın Dünya’nın gölge konisinin içerisinde kalması ile gerçekleşiyor.

Tutulma esnasında Ay’ın Dünya etrafındaki yörüngesi ile Dünya’nın Güneş etrafındaki yörüngesinin arasındaki açı nedeniyle Ay, Dünya’nın tam gölge konisine girmeyebiliyor. Bu durum ise Parçalı Ay tutulması olarak isimlendiriliyor.

Ay tutulmasının boğa burcuna etkileri: Boğa ve yükselen Boğalar, haftaya biraz isteksiz enerjilerle başlıyorsunuz. Pazartesi ve Salı günleri büyük beklentiler içerisine girmeyin daha sakin daha kendi halinizde bulunacaksınız. Eğer bir şirkette çalışıyorsanız işlerinize gömülmek sizi mutlu edebilir, işlerinizde fayda görebilirsiniz. Ama eğer biraz daha rahat harekette bulunacağınız ve girişimlerinize dayalı işleriniz varsa işte bu noktalarda evde durmak, kendi halinizde olmak isteyebilir, insanlara karışmayı tercih etmeyebilirsiniz.

İlişkiler bu hafta mercek altında. Kendi hayatınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Hem sağlığınız hem görüntünüz hem de hayat girişimlerinizle ilgili konularda bir Ay tutulması yaşayacaksınız. Hayatınıza dair almak istediğiniz önemli kararlar varsa bu Ay tutulmasında bu kararlar gündeme gelebilir. Özel hayatınızı ilgilendirecek bu kararlarınızda önemli adımlar atmak isteyebilirsiniz. Boyun ve baş bölgenize lütfen dikkat edin. Aynı zamanda gözleriniz ve dişleriniz bu tutulma zamanı hassas olacak. Hormonal dengesizlikler, şeker intoleransları da yaşayacağınız sağlıkla ilgili konular arasında. Sağlıkla ilgili önemli adımlar atmak isteyebilirsiniz.

Sevdiğiniz insanla çekişmelere dikkat edin, riskli zamanlarda olacaksınız. Çarşamba günü bir konunun çok fazla büyümesi gündeme gelebilir, risk alabilirsiniz, belki şimdiye kadar söylemediğiniz, içinizde tuttuğunuz konuları karşı tarafa aktarabilirsiniz. Çarşamba günü yaşayacağınız bu olaylar Perşembe günü yaşayacağınız Ay tutulmasında önemli kararlar almanıza ve 6 ay boyunca ilişkilerinizde bu kararları uygulamanıza neden olacak.

Kariyer ve iş alanlarınızda iyimser bir havada olacaksınız. Güzel fırsatlar ve sonuçlar karşınıza gelecek. Ortaklıklarınız, iş birlikleriniz varsa sözleşmeler ve anlaşmalara adım atacaksanız abartıdan uzak durun. Gözden kaçırdığınız detaylar ileride başınıza iş açabilir ya da çok büyük sözler verebilir ve bu sözleri tutmakta zorlanabilirsiniz. Eşinizin ya da partnerinizin ailesiyle olan ilişkileriniz bu hafta güzel olacak ama kendisiyle olan ilişkilerinizde birbirinizi zorlayabilirsiniz. Sağlığınızla, görüntünüzle ilgili önemli kararlar alacaksınız demiştik bu kararlar daha önceden düşündüğünüz hayat gelişiminize etkisi olan kararlar olacak.