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Avrasya Araştırma'dan erken seçim anketi CHP AK Parti'yi geride bıraktı

Avrasya Araştırma'dan erken seçim anketi CHP AK Parti'yi geride bıraktı

Avrasya Araştırma'nın son anketine göre olası erken seçimde vatandaş hangi partiye oy vereceğini açıkladı. CHP, AK Parti'yi, İYİ Parti ise HDP ve MHP'yi geride bıraktı.

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Seçim anketleri birbiri ardına gelmeye devam ediyor. Avrasya Araştırma'nın yayınmadığı anket sonuçları kafaları karıştırdı. Sonuçlar iktidar partisinin tepkisini çekecek türden.

Avrasya Araştırma, kasım ayında yaptığı son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Araştırma 26 ilde 1260 kişinin katılımıyla gerçekleşti. Sorulan sorular ve cevapların oransal dağılımı şöyle:

Sizce ekonomik kriz var mıdır?

Ciddi bir ekonomik kriz olduğunu düşünüyorum: Yüzde 62.3

Geçici bir ekonomik kötüleşme olduğunu düşünüyorum: Yüzde 25.7

Bilmiyorum: Yüzde 8.8

Ekonomik kriz olduğunu düşünmüyorum: Yüzde 3.2

Mevcut hükümetin ekonomik krizi bitirebileceğine inanıyor musunuz?

Hayır, bitiremez: Yüzde 64

Fikrim yok: Yüzde 18.1

Evet, bitireceğine inanıyorum: Yüzde 17.9

Sizce erken seçim yapılmalı mıdır?

Evet: Yüzde 64.3

Hayır: Yüzde 25.9

Kararsızım: Yüzde 9.8

Erken seçim olması durumunda hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz?

CHP: Yüzde 25.6

AK Parti: Yüzde 24.2

Kararsız / Oy yok: Yüzde 14.9

İYİ Parti: Yüzde 10.1

HDP: Yüzde 8.8

MHP: Yüzde 6.2

DEVA: Yüzde 5

Gelecek Partisi: Yüzde 2.2

Diğer: Yüzde 2

Saadet Partisi: Yüzde 1

Kararsızlar dağıtıldığında ise aynı soruya yanıt verenlerin oranı şöyle oldu:

CHP: Yüzde 30.1

AK Parti: Yüzde 28.4

İYİ Parti: Yüzde 11.9

HDP: Yüzde 10.3

MHP: Yüzde 7.3

DEVA: Yüzde 5.9

Gelecek Partisi: Yüzde 2.6

Diğer: Yüzde 2.3

Saadet Partisi: Yüzde 1.2

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