Dünyanın en ölümcül ağacı! Dallarının altında durmak bile ölüm riski taşıyor
Dünyanın en ölümcül ağacı olarak bilinen Manşnel ağacının yeni bir üyesi ABD’nin Florida eyaletinde tespit edildi. Yeşil elmaya benzer meyvesini ısırmanın büyük riskler barındırdığı belirtilen ağacın dallarının altında durmanın bile ölüm riski oluşturabileceği belirtildi.
2011 yılında "Guinness Rekorlar Kitabı" tarafından dünyanın en tehlikeli ağacı olarak adlandırılan ağaç şu ana kadar sadece ABD’nin Florida eyaletinde ve Karayipler'in bazı bölgelerinde görüldü.
Guinness Rekorlar Kitabı, ağacı “Altında durulsa bile ölümcül riskler barındırıyor” ifadeleriyle tanımlarken, "Yağmurda altında durmak bile, herhangi bir özsuyu içeren yağmur damlaları ile canlı teni ıslanırsa, bu kabarması için yeterlidir" diyor.
Bakıldığında zararsız gibi görünen Manşinel ağacı, yeşil elmaya benzeyen meyveler verirken, “yeşil ve yapraklı bir ağaç” olarak tanımlanıyor.
Bununla birlikte ağacın kabuğu, özsuyu ve meyvesinin insanlar için çok tehlikeli olduğu ve ölümcül sağlık sorunlarına neden olabileceği belirtiliyor.