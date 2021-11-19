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Aydın'da 47 yaşındaki kadın kayıplara karıştı! Evden ayrıldığı gün...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Aydın'da 47 yaşındaki kadın kayıplara karıştı! Evden ayrıldığı gün...

AYDIN’ın Söke ilçesine bağlı Sarıkemer Mahallesi’nde yaşayan 47 yaşındaki Teslime Yunusoğlu’ndan 3 gündür haber alınamıyor. Aile fertlerinin yanı sıra güvenlik güçlerinin 80 saattir aradığı Teslime Yunusoğlu’nun hayatından endişe eden yakınları, kayıp kadını görenlerin ya da yerini bilenlerin insanlık namına güvenlik güçlerine ihbar etmesini istediler.

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Edinilen bilgiye göre Söke Sarıkemer’de yaşayan Teslime Yunusoğlu, 3 gün önce evde yemek yapıp ekmek de pişirdikten sonra akşam ailece yemek yedikten sonra saat 18:00 sıralarında telefonu ve şarj aletiyle birkaç parça eşyasını alarak evden ayrıldı. Gece geç saatlere rağmen eve dönmeyen kadını telefonla arayan yakınları telefona ulaşamayınca endişelendi.

Bunun üzerine komşu ve akrabalarında Teslime Yunusoğlu’nu arayan yakınları herhangi bir ize ulaşamayınca güvenlik güçlerine başvurarak yardım istedi. Güvenlik güçlerinin yanı sıra akrabaları tarafından 80 saattir her yerde aranan annelerini bulamadıklarını belirten Hakime Yunusoğlu, annesini görenlerin ya da yerini bilenlerin insanlık namına güvenlik güçlerine haber vermesini istedi.

"Evde hiçbir sorun yoktu"
Annesinin hiçbir zaman telefonunu kapatmadığını da belirten Yunusoğlu, “Evde hiçbir sorun yoktu. Hatta evden ayrıldığı gün annem yemek ve ekmek yapmış. Ailece akşam yemeği yendikten sonra evden ayrılmış. Annemizin hayatından endişe ediyoruz” diye konuştu.

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