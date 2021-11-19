Ankara'da apartman patlama sonrası çöktü! 2 kişi ölürken 4 kişi yaralı kurtuldu soruşturma başlatıldı
ANKARA’nın Keçiören ilçesinde bir binada patlama meydana geldi. Patlama sonucu bir bölümü çöken binadaki baba ile kız çocuğu hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. AFAD patlamanın nedeninin doğalgaz olduğunu açıkladı...
Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir apartmanda patlama gerçekleşti. Kuyubaşı Mahallesi'nde Kızlarpınarı Caddesi'ndeki 114 numaralı binada meydana gelen patlamanın ardından apartmanda çökme gerçekleşti. Emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Patlamayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
İlk tespitlere göre gaz sızıntısı nedeniyle gerçekleştiği tahmin edilen patlama sonucu binanın bir bölümü çöktü. Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri arama köpekleri ile göçükte arama-kurtarma çalışması yaptı.
Arama kurtarma çalışmalarında Umutcan Yeter (21), Beyzagül Yokuş (15), Irak uyruklu Usame Kahtan (5), hamile Zine Abdülkerim Ahmed El Vahap (26), Muhammed Kahtan (35) ile Melek Kahtan (2) yaralı olarak çıkarıldı ve ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.
Yaralılardan Muhammed Kahtan ile 2 yaşındaki kızı Melek, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Vücutlarında kısmen yanıklar da olan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.