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Ülkemizde de sık görülüyor! Keneye karşı mRNA aşısı bulundu

Ülkemizde de sık görülüyor! Keneye karşı mRNA aşısı bulundu

İklim değişikliği nedeniyle giderek yayılan keneye bağlı hastalıkları karşı, yeni mRNA teknolojisiyle aşı geliştirildi.

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Moderna ve BioNTech'in coronaya karşı geliştirdiği aşı teknolojisine dayanan yeni aşının, kene ısırıklarının sonuçlarına karşı oldukça etkili olduğu ortaya çıktı. Yeni aşıyla, vücut kenelerin ürettiği virüslerden vücudu korumak için ısırıktan sonra 19 ayrı protein oluşturuyor ve bağışıklık geliştiriyor.

Yeni aşı ile artık bir kene ısırdığında, vücutta güçlü lokal inflamasyon biçiminde bağışıklık reaksiyonu tetikleniyor. Kenenin emmesini engelleyen maddeler salgılanıyor.

Havyanlar üzerinde yapılan deneyler, kene ısırıklarının enfeksiyona neden olmadığını gösterdi. Tifüs, laym boreliose ve erken yaz meningoensefaliti (TBE ya da FSME) ile Türkiye'deki Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, kene ısırıkları yoluyla bulaşıyor.

TBE ya da FSME'ye karşı zaten bir aşı bulunuyor ama yeni aşıyla diğer tehlikeli virüslere karşı da koruma sağlanması mümkün görünüyor.

Aşılılarda virüs yok

Yeni aşının uygulandığı deneklerde, kenenin ısırmasından sonra vücut hemen engelleyen maddeler üretti ve kene, 48 saat içinde emmeyi bıraktı.

Aşılanmamış deneklerde ise bu 96 saat sürdü. Aşılıların tümünde virüse rastlanmadı, aşılanmayanlarda ise virüsün bulaş oranı yüzde 50 oldu.

Aşının, Türkiye'de yaygın olan Kırım Kongo Hastalığı'na karşı uygulanıp uygulanmayacağı bilinmiyor.

Science Dergisi'nde yayınlanan bilimsel araştırma sonuçlarına göre, insanların da denek hayvanları şeklinde tepki verebileceğinden söz ediliyor.

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