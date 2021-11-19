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Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'na alternatif olarak "sol ittifak" kuruluyor

Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'na alternatif olarak "sol ittifak" kuruluyor

HDP, Türkiye İşçi Partisi (TİP) ile Sol Parti’nin Cumhur ve Millet ittifaklarına alternatif olarak “üçüncü ittifakı kuracakları” kaydediliyor. “Sol İttifak” olarak anılacak ittifak, seçimlerde muhalefetin belirleyeceği ortak cumhurbaşkanı adayını destekleyecek.

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Cumhuriyet'in haberine göre;  Millet İttifakı içinden “yeni bir sağ ittifak çıkacak” iddiaları konuşulurken Cumhur ve Millet’e alternatif olarak kurulması planlanan üçüncü ittifakın “soldan geleceği” öğrenildi. HDP, Türkiye İşçi Partisi (TİP) ile Sol Parti’nin Cumhur ve Millet ittifaklarına alternatif olarak 'üçüncü ittifakı' kuracak. “Sol İttifak” olarak anılacağı belirtilen siyasetteki yeni güç birliğinin “parlamento seçimlerine ayrı gireceği” ancak “muhalefetin belirleyeceği ortak cumhurbaşkanı adayını destekleyeceği” belirtiliyor.

HDP öncülüğünde yeni ittifak

 Edinilen bilgilere göre “TBMM’de sandalye sahibi olan HDP ve TİP’in yanı sıra Sol Parti’nin de kuruluş aşamasında yer alacağı” belirtilen üçüncü ittifakın ilerleyen dönemde “EMEP ve TKP gibi diğer sol partilerin de katılımı ile genişleme ihtimalinin olduğu” kaydediliyor. HDP’nin “sol ittifakta yer alması” durumunda, Cumhur İttifakı’nın ortakları AK Parti ve MHP’nin sıkça kullandığı ‘Millet İttifakı’nın gizli ortağı HDP’ söylemine son vermek durumunda kalacağı” değerlendiriliyor.

Parlamento seçimlerine ayrı girecek, cumhurbaşkanını destekleyecek

Edinilen bilgiye göre, sol ittifakın kurulması durumunda, olası erken seçim ya da Haziran 2023’te yapılacak seçimde “‘parlamento yarışı’ ve ‘cumhurbaşkanı adaylığı’ başlıklarında iki ayrı yol izleyecek”. Bu kapsamda “sol ittifakın TBMM’de sandalye edinmek için kendi kapsamı içinde kalacağı” ancak “cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağı” belirtiliyor. Sol İttifak’ın, “AKP ve MHP tarafından Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısında, ‘muhalefet bloğunun’ belirleyeceği ortak adayı destekleyeceği” kaydediliyor. 

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