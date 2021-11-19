Abdulkadir Selvi: Seçimden sonra 50 artı 1 gündeme gelecek

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında AK Parti'nin yüzde 50 artı 1’i değiştirmek için harekete geçip geçmeyeceğini değerlendirdi.

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti'nin 50+1 konusunda atacağı adım konusunda, "AK Parti çevreleri bunun ancak seçimin kazanılmasından sonra gündeme getirilebileceğini ifade ediyor. Yani o yönde bir çalışma yok. Bu seçimlere de biz ‘yüzde 50 artı 1’le gideriz" dedi.

Selvi sözlerine "Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşürken sistem konusunu gündeme getiriyor. Parlamenter sistem yanlısı olmalarına rağmen Başkanlık sistemine mutlak olarak karşı olmadıklarını ifade ediyor. Ama mevcut sistemin denge ve denetleme boyutunun eksik olduğunu söylüyor. Hatta 'Bu sistem en çok sizi yoruyor. Günde yüzlerce imza atmak zorunda kalıyorsunuz' diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Başkanlık sisteminin istikrarı getirdiğini savunuyor. '50 artı 1’de fazla bağlayıcı olmuşuz ama onun ötesinde bu sistem hızla karar alma ve siyasi istikrar açısından çok yararlı' diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 'Maalesef 50 artı 1 hariç Temel Bey’in açıklamaları gerçeği yansıtmıyor' dediği diyalog bu" cümleleriyle başladı.

AK Parti'de yüzde 50 artı 1’i değiştirmek için harekete geçilecek mi, sorusunun gündemde olduğunu dile getiren Selvi, şunları ifade etti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 'Anayasayla ilgili karar mercii Parlamentodur' sözlerinden sonra AK Parti yüzde 50 artı 1’i değiştirmek için harekete geçecek mi, sorusu gündeme geldi. Ancak Anayasa değişikliği için AK Parti’nin milletvekili sayısı yetmiyor. MHP ile birlikte de yetmiyor. Ama zaten Bahçeli ‘yüzde 50 artı 1’i sistemin “mihveri” yani merkezi olarak tanımladı. Peki böyle bir öneriye muhalefet destek verir mi? Mümkün mü? Ayrıca seçime giderken AK Parti’nin yüzde 50 artı 1’i değiştirmek istemesi, 'Bunlar kazanamayacağını anladı, o nedenle yüzde 50 artı 1’i aşağıya indirmek istiyor' algısına neden olur. Seçim sürecinde kaybediyor görüntüsü her zaman iktidarın aleyhine işler. AK Parti çevreleri bunun ancak seçimin kazanılmasından sonra gündeme getirilebileceğini ifade ediyor. Yani o yönde bir çalışma yok. Bu seçimlere de biz ‘yüzde 50 artı 1’le gideriz."