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Halk TV deneyimli sunucunun işine son verdi: Mücadelemi sürdüreceğim

Halk TV deneyimli sunucunun işine son verdi: Mücadelemi sürdüreceğim

Kısa süre önce Ankara bürosunu kapatan Halk TV’de deneyimli sunucu Fatih Ertürk’ün işine son verildi.

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Geçtiğimiz ekim ayında Ankara Haber Merkezi’nde çalışanların işten çıkartılıp Ankara bürosunu kapatma kararı alan Halk TV’de deneyimli sunucu Fatih Ertürk’ün işine son verildi. Halk TV’nin Ankara stüdyosunda Günün Raporu programını sunan Ertürk, Twitter hesabından sitem dolu bir paylaşımda bulundu.

Ertürk, "8 yıl önce Gezi Parkı direnişiyle başlayan Halk Tv yolculuğum Ankara bürosunun kapatılmasının ardından bugün sona erdi." dedi.  Yasal haklarının verilmediğini ima eden Ertürk, "Haklı mücadelemi sürdürmek için yeniden birlikte olacağız. Alamadığım yasal hakları alabilmek için sonuna kadar hukuki mücadelemi sürdüreceğim. Bilmenizi istedim." ifadelerini kullandı.

Ertürk, Halk TV’nin Ankara’daki son yayınında yer almıştı. Kapanış konuşmasını yapan Ertürk, “Size Ankara stüdyolarından son kez sesleniyorum. Bizim için son program olacak. Ankara bürosu kapanıyor ve İstanbul'a taşınıyor. Bu program da İstanbul'a gidecek ve orada yapılacak" ifadelerini kullanmıştı.

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