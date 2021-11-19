Terazi burcu ay tutulmasından nasıl etkilenecek burç yorumları

Son yüzyılın en uzun tam ay tutulması dün gece gerçekleşti. 3 Saat 28 dakika süren ay tutulması Türkiye'den izlenmedi. Peki ay tutulmasının burçlara etkisi ne oldu. Hande Kazanova terazi burcunun ay tutulmasından nasıl etkileneceğini yazdı. İşte ay tutulmasının terazi burcuna etkileri

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Dünya 18 Kasım'ı 19 Kasım cuma gününe bağlayan gece son yüzyılın en uzun Tam Ay tutulması ve son 580 yılın en uzun Parçalı Ay tutulmasına tanık oldu. Ay'ın yüzde 97'sinin Dünya'nın gölgesinde kalacağı tutulma 3 saat, 28 dakika ve 23 saniye sürdü. Peki ay tutulmasının terazi burcuna etkileri ne oldu, terazi burçları ay tutulmasından nasıl etkilenecek? İşte Hanze Kazanova'nın terazi burcu yorumu

Parçalı ay tutulması nedir: NASA, 19 Kasım'da gerçekleşecek Ay tutulmasının süre itibarıyla son yüzyıl tarihine geçeceğini açıkladı. Bu yıl ikinci kez meydana gelecek olan Ay tutulması, Dünya’nın Ay ile Güneş arasında bir noktada bulunması sonucu, Ay’ın Dünya’nın gölge konisinin içerisinde kalması ile gerçekleşiyor.

Tutulma esnasında Ay’ın Dünya etrafındaki yörüngesi ile Dünya’nın Güneş etrafındaki yörüngesinin arasındaki açı nedeniyle Ay, Dünya’nın tam gölge konisine girmeyebiliyor. Bu durum ise Parçalı Ay tutulması olarak isimlendiriliyor.

Ay tutulmasının terazi burcuna etkileri: Terazi ve yükselen Teraziler, haftanıza ikili ilişkiler ve özel hayatınıza kendinizi vererek başlıyorsunuz. Hayatınızda bir insan olmasa bile bu hafta başında yalnız kalmak istemeyeceksiniz ve şartları karşı tarafın programına göre ayarlayacaksınız.

Bu hafta en çok para konularına dikkat etmeniz gerekiyor. Para kazançlarınızı artırmanın yollarını arıyor olabilirsiniz ya da parayla ilgili konular kafanıza çok fazla takılıyor ve sizi sinirli kılıyor olabilir. Ama bu hafta para ile ilgili konularda riske girmeyin. Paraya dayalı yatırımlarınız, harcamalarınız varsa Çarşamba günü bu etkilere dikkat edin.

Diğer taraftan aşka, keyfe ve eğlenceye yaptığınız harcamalar artabilir. Aslında hayatınızda güzel gelişmeler var. Özel ilişkilere dair kendinizi mutlu ve iyimser hissettiğiniz de bir süreç. Sadece maddi konularda büyük adımlar atmayın ve çok fazla harcamalarda bulunmayın. Çünkü biraz kafanıza göre hareket edeceksiniz.

Cuma günü devreye giren tutulma sizin ortak ve müşterek para alanlarınızda gerçekleşecek. Yani tutulmadan sonraki 6 ay boyunca partnerinizin parasal durumu, ailenizin ya da patronunuzun parasal durumuna yönelik hareketlenmeler devreye girebilir. Vergi, kredi, faiz, banka ile ilgili işler, aynı zamanda borç-alacak dengesi, mirasla ilgili konular, nafaka ile ilgili konuların bu Ay tutulmasıyla beraber hızlandığını görebilirsiniz. Bu konularda hassas kararlar almak durumunda kalabilirsiniz. Evinizde, ailenizde, yuvanızda kendinizi iyi ve güvende hissetmek istiyorsunuz. Eviniz için yapacağınız harcamalardan yana bu Ay tutulmasında bir sıkıntı ya da sorun yaşamayacaksınız. Eğer evinize yönelik kafanızda birtakım planlar varsa bu tutulma sonrası yapabilirsiniz. Büyük harcamalardan bu hafta uzak durmaya özen gösterin.