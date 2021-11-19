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Kocaeli'de ev alev alev yandı! Yaşlı adamın yanmış cesedi bulundu

Kocaeli'de ev alev alev yandı! Yaşlı adamın yanmış cesedi bulundu

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde Lütfi Balcıoğlu (74), yalnız yaşadığı evde çıkan yangında, alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi.

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Yangın, saat 22.30 sıralarında Çukurbağ Mahallesi Musa Kazım Caddesi üzerinde bulunan iki katlı bir binada çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında evden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin sardığı evdeki yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat içerisinde itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

İtfaiye ekipleri, ev içerisinde yaptıkları soğutma çalışması sırasında ikinci katta yanmış bir cesetle karşılaştı. Yapılan incelemede cesedin ev sahibi Lütfi Balcıoğlu'na ait olduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Lütfi Balcıoğlu’nun cesedi otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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