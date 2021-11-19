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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Apple elektrikli otomobil için tarih verdi Tesla gibi tam otonom

Apple elektrikli otomobil için tarih verdi Tesla gibi tam otonom

Elektrikli otomobil projesine gireceğini açıklayan Apple tamamlanacak tarihi açıkladı. Apple da Tesla gibi tam otonom bir sistem üzerine çalışıyor.

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Apple sıradaki büyük hamlesi olarak elektrikli otomobil projesini yeniden gündeme getirdi.

Bloomberg'e konuşan konuya yakın kaynaklara göre; Apple yeni elektrikli otomobil projesinde tam otonom sürüşe odaklanacak.

Apple geçen yıllarda otomobil projesinde yollarda olan birçok otomobilde olan yarı otonom sürüş teknolojisi seçeneğini de değerlendiriyordu. 2025 hedefi Ancak Apple Watch’un da yazılım direktörlüğünü yapan Kevin Lynch’in projeye atanmasıyla tam otonom seçeneği tercih edilmiş oldu.

Tam otonom teknolojisi Google ve Tesla gibi devler tarafından da gündeme getirilmiş, ancak günlük hayatta yapılan testlerde oluşan kazalar birçok firmanın planlarını ertelemesine ya da ortadan kaldırmasına yol açmıştı.

Apple ise 2025’te tam otonom elektrikli araç projesini tamamlamayı hedefliyor.

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