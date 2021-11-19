Ay tutulması akrep burcu yorumları 2021 akrep burcunu nasıl etkileyecek?

Son yüzyılın en uzun tam ay tutulması dün gece gerçekleşti. 3 Saat 28 dakika süren ay tutulması Türkiye'den izlenmedi. Peki ay tutulmasının burçlara etkisi ne oldu. Hande Kazanova akrep burcunun ay tutulmasından nasıl etkileneceğini yazdı. İşte ay tutulmasının akrep burcuna etkileri

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Dünya 18 Kasım'ı 19 Kasım cuma gününe bağlayan gece son yüzyılın en uzun Tam Ay tutulması ve son 580 yılın en uzun Parçalı Ay tutulmasına tanık oldu. Ay'ın yüzde 97'sinin Dünya'nın gölgesinde kalacağı tutulma 3 saat, 28 dakika ve 23 saniye sürdü. Peki ay tutulmasının akrep burcuna etkileri ne oldu, akrep burçları ay tutulmasından nasıl etkilenecek? İşte Hanze Kazanova'nın akrep burcu yorumu

Parçalı ay tutulması nedir: NASA, 19 Kasım'da gerçekleşecek Ay tutulmasının süre itibarıyla son yüzyıl tarihine geçeceğini açıkladı. Bu yıl ikinci kez meydana gelecek olan Ay tutulması, Dünya’nın Ay ile Güneş arasında bir noktada bulunması sonucu, Ay’ın Dünya’nın gölge konisinin içerisinde kalması ile gerçekleşiyor.

Tutulma esnasında Ay’ın Dünya etrafındaki yörüngesi ile Dünya’nın Güneş etrafındaki yörüngesinin arasındaki açı nedeniyle Ay, Dünya’nın tam gölge konisine girmeyebiliyor. Bu durum ise Parçalı Ay tutulması olarak isimlendiriliyor.

Ay tutulmasının akrep burcuna etkileri: Akrep ve yükselen Akrepler, gündelik iş hayatınızın hızlı akışıyla haftanız başlıyor. Bu hafta sizin için önemli haftalardan bir tanesi, karşıt burcunuzda bir Ay tutulması gerçekleşiyor. Tam da bu dönem bütün algınızı kendinize yönelttiğiniz bir süreç olacak. Sağlığınıza, kişisel girişimlerinize, neler yapabileceklerinize dair oldukça hırslı ve hareketli olduğunuz bir dönemdesiniz. Bu Ay tutulmasıyla beraber ilginiz ve algınız ikili ilişkiler ve özel hayatınızdaki insana kaymaya başlıyor. Hayatınızda bir insan yoksa 6 ay boyunca ilişkilere odaklı olacaksınız ve hayatınıza bir insan girebilir. Hayatınızdaki insanın önemli olaylarla karşılaştığını görebilirsiniz. Taşınmaya yönelik işleriniz önem kazanabilir, ortaklı işler karşınıza gelebilir ama bu dönem içerisinde ne karar alırsanız alın, iş birliklerinden ve ortaklıklardan uzak durmayın. Çünkü 2022 yılında sizi büyütecek en önemli konu ortaklıklardan, iş birliklerinden gelecek. Özel hayatınızda bir insan varsa o insanla beraber alacağınız önemli kararlar da bu tutulmayla beraber devrede olacak.

Yakın çevrenizden ve iletişime dayalı işlerinizden göreceğiniz çok güzel destekler var. Oldukça hareketli günler olacak ve siz de bunu kendi hayatınızda ve özel yaşantınızda yaşayacaksınız.

Çarşamba günü hayatınızda bir insan varsa bu insanla çekişmelere lütfen dikkat edin. Tehlikeden mümkün olduğunca uzak durun. Önemli bir girişiminizi, yatırımınızı, önemli bir ilişki başlangıcını bu tarihe denk getirmeyin. Diğer taraftan ev ve aile alanlarınızda güzel şanslar yakalayacaksınız. Hemen hafta başında yine aile hayatınızdan güzel bir haber karşınıza gelebilir ama ailenizdeki insanlara tutamayacağınız sözler vermeyin. Hafta sonu pireyi deve yapmayın, ilişkilere dikkat edin.